Belediye iştiraki Esenlik Şirketi’ne ait beton tesisi, geçtiğimiz günlerde Malatya Battalgazi’de üretime başladı. Belediye, betonun metreküpünü 1.500 liradan satacak. İlerideki günlerde de Meston Şirketi’ne ait Yeşilyurt’taki santral üretime start verecek. Son dönemde özellikle deprem bölgesinde çimento ve hazır betonda fahiş fiyat artışları yaşanırken, yeni iki tesisle bunun önlenmesi hedefleniyor.

HAKSIZ KAZANCA İZİN VERMEYECEĞİZ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş’nin beton santralinde üretim denemelerinin tamamlandığını ve beton satışına başlandığını açıkladı. Gürkan, Belediye tarafından yapılan beton santralinin piyasadaki fahiş fiyatları dengeleyeceğinin altını çizerek, “Deprem dolayısıyla yaşadığımız acılara ikinci bir acı olarak da haksız kazanç kazanılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz” dedi.

YÜZDE 40 DAHA UCUZ

Deneme üretimleri tamamlanmış olan beton santrali saatte 140 metreküp üretim yapacak. Piyasada şu anda betonun metreküpü 2 bin 100 TL+KDV'nin üzerinde satılıyor. Beton santralinde üretimi yapılan betonun metreküp fiyatı ise 1.500 TL+KDV olacak. Böylece beton yüzde 40 ucuza satılmış olacak.











