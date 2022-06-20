Biden'dan benzin zamlarına yeni çözüm: Geçici vergi muafiyeti

ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonu tatilini geçirmek için gittiği Delaware eyaletinin Rehoboth Beach kentinde sabah yürüyüşü esnasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Önceki gün bisikletten düşen Biden’a nasıl olduğu sorulunca, çok iyi olduğu bilgisini paylaştı.
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ABD tarihinin en yaşlı başkanı Joe Biden, bisikletten düştü.
79 yaşındaki Biden, ABD'nin Delaware eyaletinde bisiklet sürerken ufak bir kaza geçirerek yere yuvarlandı.
Başkanın kazada yaralanmadığı açıklanırken o anlar uluslararası ajanslar tarafından dakika dakika görüntülendi.
Çevredekilerin ve korumaların yardımına koştuğu ABD Başkanı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
ABD Başkanı Biden bisikletten düştü: Yere yuvarlandığı anlar kamerada
ABD tarihinin en yaşlı başkanı olma unvanını taşıyan Joe Biden, Delaware eyaletinde bisiklet sürerken ufak bir kaza geçirdi. Kendisini selamlayan halkın yanında durduğu sırada dengesini kaybeden Biden, yere yuvarlandı. Çevredekilerin ve korumaların yardımına koştuğu ABD Başkanı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
BENZİNDEKİ ARTIŞA 'BENZİN MUAFİYETİ' ÇÖZÜMÜ
Biden, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için benzin vergilerinde geçici vergi muafiyet sağlayıp sağlamayacağının sorulması üzerine,
“Bunu değerlendiriyorum. Verilere dayalı bir karar almayı umuyorum. Bu haftanın sonuna kadar bu konuda bir karara varacağız.” ifadesini kullandı.
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BD'nin Kaliforniya eyaletindeki Rancho Cordova şehrindeki bir benzin istasyonunda yönetici olarak çalışan John Szczecina, benzinin galon (yaklaşık 3,7 litre) fiyatını 6,99 dolar yerine 0,69 cent olarak yazdı.
Szczecina'nın hatasını fark etmesi ise neredeyse 3 saat sürdü ve durumdan faydalanmak isteyen sürücüler adeta istasyona akın etti
Çalışanın bu hatası şubeye 20 bin dolar yani yaklaşık 346 bin TL'ye patladı.
Çalışan Szczecina, ondalık virgülü yanlış yere koyduğunu itiraf etti ve tüm sorumluluğu üstlendi.
Çalışan ve ailesi, firmanın dava açabileceğini düşünerek, parayı geri ödeyebilmesi için internet üzerinden ailesiyle beraber bağış kampanyası başlattı.
Şimdiye kadar ise 4 bin 700 dolar yani yaklaşık 82 bin TL toplandı.
Bağışçılar, Szczecina'nın hatasını üstlenmesinin erdemli bir davranış olduğunu söylerken bazıları da durumdan faydalanarak ucuza benzin alan kişilerin destek olması gerektiğini belirtti.
Yok böyle hata: Benzin fiyatını yanlış yazdı yüzlerce otomobil istasyona akın etti
ABD'de bir benzin istasyonu çalışanı, benzinin galon (yaklaşık 3,7 litre) fiyatını 6,99 dolar yerine 0,69 cent olarak yazınca ortalık fena karıştı. Yüzlerce araç sahibi ucuz benzin almak için istasyona akın etti.
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