Biden'ın İsrail ziyareti petrol fiyatlarını aşağı çekti

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ABD ham petrolü Pazartesi gününü yüzde 1'den fazla düşüşle kapattıktan sonra varil başına 86 dolara düştü.
Biden, Hamas- İsrail çatışmasının ardından desteğini göstermek için Çarşamba günü ülkeye gidecek. İsrail aynı zamanda Gazze'ye kara saldırısı planlarını da sürdürüyor.
Singapur'daki Mizuho Bank Asya ekonomi ve strateji başkanı Vishnu Varathan, "Petrol fiyatlarındaki kısıtlama büyük ölçüde çatışmanın daha geniş alana yayılmamasına bağlı" dedi. Ham petrolün 100 ila 120 dolar arası temel bir durum olmasa da böyle bir yükselişin önemli ve büyüyen bir risk olduğunu söyledi.
Bu arada bölgenin ötesinde ham petrol yatırımcıları, Venezuela hükümetinin Salı günü muhalefetle bir anlaşma imzalayabileceği Barbados'taki olayları takip edecek. Böyle bir anlaşmanın imzalanması halinde, ABD'nin ülkeye yönelik yaptırımları hafifletmesinin önünü açabilir ve potansiyel olarak petrol ihracatını artırabilir.