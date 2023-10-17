Biden'ın İsrail ziyareti petrol fiyatlarını aşağı çekti

Ham petrol piyasası, Orta Doğu'da yaşanan ani krizin İsrail ve Gazze'nin ötesine yayılma riskiyle karşı karşıya kalması ve önemli üreticilerden gelen ham petrol akışlarını potansiyel olarak tehlikeye atması endişesiyle gergin durumda. Hamas'ı destekleyen İran, savaşın genişlemesinin "kaçınılmaz aşamaya yaklaştığı" konusunda uyardı. Tahran ayrıca güney Lübnan'daki Hizbullah silahlı grubunu da destekliyor.

Ham petrol piyasası, Orta Doğu'da yaşanan ani krizin İsrail ve Gazze'nin ötesine yayılma riskiyle karşı karşıya kalması ve önemli üreticilerden gelen ham petrol akışlarını potansiyel olarak tehlikeye atması endişesiyle gergin durumda. Hamas'ı destekleyen İran, savaşın genişlemesinin "kaçınılmaz aşamaya yaklaştığı" konusunda uyardı. Tahran ayrıca güney Lübnan'daki Hizbullah silahlı grubunu da destekliyor.

Singapur'daki Mizuho Bank Asya ekonomi ve strateji başkanı Vishnu Varathan, "Petrol fiyatlarındaki kısıtlama büyük ölçüde çatışmanın daha geniş alana yayılmamasına bağlı" dedi. Ham petrolün 100 ila 120 dolar arası temel bir durum olmasa da böyle bir yükselişin önemli ve büyüyen bir risk olduğunu söyledi.