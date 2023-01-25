Bilişim sektörü Mobilefest ile dünyaya açılacak

Türk bilişim sektörü, son teknolojik ürün ve hizmetlerini Mobilefest 2023’te 10 binden fazla satın almacıyla buluşturmaya hazırlanıyor. ExpoHIS tarafından 26-28 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 3. Uluslararası Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı ile etki alanını genişletiyor. Sektör fuardan aldığı ivmeyle hali hazırda 3 milyar dolar olan ihracatını 3 yıl içerisinde 15 milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyor. ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak, “Fuar, Türk firmalarına yurt dışına açılması veya mevcut etkinliğini artırması bakımından ciddi bir potansiyel sunuyor” dedi. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören ise fuarın yerli bilişim firmalarının küresel rekabette öne çıkmak için önemli potansiyeli olduğunu ancak bunun çok kısmını kullandığını söyledi.