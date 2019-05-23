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Ekonomi Bin 500 yılda tüketilebilecek rezerv bulundu
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Bin 500 yılda tüketilebilecek kömür rezervi bulundu

Bin 500 yılda tüketilebilecek rezerv bulundu

Zonguldak havzasında 1,5 milyar tonluk kömür rezervi bulunduğunu ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, üretim seviyesi göz önünde bulundurulduğunda bu rezervin tüketilmesinin bin 500 yılı bulacağını açıkladı. Cansız, hedefin ise yılda 5 milyon taş kömürü çıkarmak olduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Kömür madeni.
Kömür madeni.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, beraberinde Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ile birlikte TTK Kozlu Müessesse Müdürlüğü’ne ait maden ocağında işçilerle iftar yaptı.

Yerin 560 metre altında işçilerin sofrasına konuk alan Bakan Yardımcısı Cansız, yaklaşık 2 saat maden ocağında kaldı.

Çıkışta konuşan Cansız, madenciliğin dünyadaki en kutsal mesleklerden biri olduğunu söyledi.

BİN 500 YILDA TÜKETEBİLİRİZ

Zonguldak havzasında 1,5 milyar tonluk kömür rezervi bulunduğunu ifade eden Cansız, “Üretim seviyesiyle bunu bizim tüketmemiz bin 500 yılı alacak. TTK Genel Müdürlüğü’nün başlattığı mekanize ve yarı mekanize sistemin uygulanabilirliğini bizatihi kendimiz görmüş olmaktan mutlu olduk.

Bunu kullanan arkadaşlarımızın da sistemi içselleştirmiş olduklarını görmek de ayrıca mutlu etti. Biz dışa bağımlılığımızı orta vadede büyük bir oranda Zonguldak’ın kömürüyle azaltmış olacağız. Bu vesile ile burada gördüğüm manzara, genel müdürlüğün yenilikçi uygulamaları devreye alması, çalışanlarımızın motivesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti.” dedi.

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