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Ekonomi

Bir hasar raporu da Dünya Bankası'ndan: Depremin maliyeti 34,2 milyar dolar

Kahramanmaraş merkezli depremin maddi zararıyla ilgili Dünya Bankası da hasar tespitinin maliyetini hesapladı. Depremin Türkiye'de 34,2 milyar dolarlık fiziksel hasara yol açtığını duyuran banka, yaptığı hesabın gerçekte iki-üç katına çıkabileceğini de belirtti.

09:34 . 28/02/2023 Salı
IHA
Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu.

Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu.

Türkiye, 6 Şubat sabahında merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı deprem yaşadı. Depremler 11 ili kapsadı ve 13,5 milyon kişiye olumsuz yansıdı. Depremlerde 44 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 200 bine yakın bina hasar aldı.

Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği ve depremzelerin ihtiyaçlarının karşılanmaya çalışıldığı günümüzde hasar hesaplamaları da yapılıyor.

"1,25 milyon insanın evleri hasar gördü"

Bankanın Küresel Afet Sonrası Hızlı Hasar Tahmini (GRADE) raporu, 1,25 milyon insanın evlerinin hasar görmesi ya da tamamen yıkılması nedeniyle evsiz kaldığına işaret ediyor. Dünya Bankası da bu aşamada bir açıklama yayınlayarak, depremin Türkiye'de 34,2 milyar dolarlık fiziksel hasara yol açtığını duyurdu.

"Hasar iki ya da üç katına çıkabilir"

Dünya Bankası, ayrıca, yeniden inşa ve iyileştirme maliyetlerinin ise bu miktarın iki ya da üç katı olabileceğini açıkladı.Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto López, depremler nedeniyle Türkiye'nin gayrisafi yurtiçi hasılasında 2023 yılında öngörülen yüzde 3,5 ila 4'lük büyümenin en az yarım puan azalacağı yönündeki tahminini de aktardı.

Hasar 2021'deki ekonomik çıktısının yaklaşık yüzde 4'üne denk geliyor

Dünya Bankası'nın Avrupa ve Orta Asya'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Bjerde, Türkiye için 34,2 milyar dolarlık ilk hızlı hasar tespitinin 2021'deki ekonomik çıktısının yaklaşık yüzde 4'üne denk geldiğini, ancak bunun ekonominin büyümesi üzerindeki dolaylı veya ikincil etkileri ya da bir hafta önceki en son depremi içermediğini aktardı.


Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi
Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile sarsıldı. Deprem fırtınasının yaşandığı bölgede 20 Şubat Pazartesi günü bir büyük deprem daha yaşandı. Bu kez Hatay 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Altı kişi hayatını kaybederken, kentte başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 27 Şubat'ta Malatya merkezli 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ağır hasarlı çok sayıda bina yıkıldı, can kaybı ve yaralılar olduğu aktarıldı. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde son gelen rakamlara göre 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...


#Dünya Bankası
#deprem
#Kahramanmaraş
43 dakika önce
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Bir hasar raporu da Dünya Bankası'ndan: Depremin maliyeti 34,2 milyar dolar
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