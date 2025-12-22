Biyoteknoloji Vadisi’nde güç birliği

Türkiye'nin yeni bilim ve teknoloji üssü olan Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Müteşebbis Heyet Toplantıları'nın aralık ayı oturumu, Bakan Memişoğlu'nun liderliğinde gerçekleştirildi.
Toplantıda, BİOSB'nin mevcut durumu, devam eden çalışmalar ve Türkiye'nin biyoteknoloji alanındaki stratejik hedeflerine katkı sunacak yol haritası ele alındı. Biyoteknolojinin bu dönemin en önemli alanlarından biri olduğunu belirten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de biyoteknoloji alanında çalışmalar devam ediyor. Bu anlamda Biyoteknoloji Vadisi'nin, ülkemizin geleceğine katkı sağlayacağına inancım tamdır. Sağlık Bakanlığı olarak biyoteknoloji alanındaki gelişmeleri takip etmeye ve Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgemizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
KAMU VE ÖZEL SEKTÖRÜ BİR ARADA
BİOSB ve BİYOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş da BİOSB olarak, Türkiye'nin biyoteknoloji alanındaki stratejik hedeflerine katkı sunan, kamu, akademi ve özel sektörü bir araya getiren bütüncül bir ekosistem inşa ettiklerini aktardı. Toplantısıda, BİOSB'nin mevcut durumuyla gelecek vizyonunu kapsamlı şekilde ele alma imkanı bulduklarını ifade eden Varlıbaş, şunları kaydetti: "Toplantı kapsamında, bölgemizde devam eden çalışmalarımız, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz, 2026 yılı haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek BIO International Convention fuarında kurulması planlanan Türkiye pavilionu ile ülkemizin biyoteknoloji alanındaki uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik faaliyetlerimiz ve kasım ayında gerçekleştireceğimiz Uluslararası Biyoteknoloji Zirvesi'nin detaylarını Sayın Bakanımızla paylaştık” değerlendirmesinde bulundu.