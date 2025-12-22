Biyoteknoloji Vadisi’nde güç birliği

Toplantıda, BİOSB'nin mevcut durumu, devam eden çalışmalar ve Türkiye'nin biyoteknoloji alanındaki stratejik hedeflerine katkı sunacak yol haritası ele alındı. Biyoteknolojinin bu dönemin en önemli alanlarından biri olduğunu belirten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de biyoteknoloji alanında çalışmalar devam ediyor. Bu anlamda Biyoteknoloji Vadisi'nin, ülkemizin geleceğine katkı sağlayacağına inancım tamdır. Sağlık Bakanlığı olarak biyoteknoloji alanındaki gelişmeleri takip etmeye ve Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgemizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.