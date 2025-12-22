Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Biyoteknoloji Vadisi’nde güç birliği

Biyoteknoloji Vadisi’nde güç birliği

04:0022/12/2025, Pazartesi
G: 22/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Müteşebbis Heyet Toplantıları
Müteşebbis Heyet Toplantıları

Türkiye'nin yeni bilim ve teknoloji üssü olan Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Müteşebbis Heyet Toplantıları'nın aralık ayı oturumu, Bakan Memişoğlu'nun liderliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, BİOSB'nin mevcut durumu, devam eden çalışmalar ve Türkiye'nin biyoteknoloji alanındaki stratejik hedeflerine katkı sunacak yol haritası ele alındı. Biyoteknolojinin bu dönemin en önemli alanlarından biri olduğunu belirten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de biyoteknoloji alanında çalışmalar devam ediyor. Bu anlamda Biyoteknoloji Vadisi'nin, ülkemizin geleceğine katkı sağlayacağına inancım tamdır. Sağlık Bakanlığı olarak biyoteknoloji alanındaki gelişmeleri takip etmeye ve Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgemizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRÜ BİR ARADA

BİOSB ve BİYOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş da BİOSB olarak, Türkiye'nin biyoteknoloji alanındaki stratejik hedeflerine katkı sunan, kamu, akademi ve özel sektörü bir araya getiren bütüncül bir ekosistem inşa ettiklerini aktardı. Toplantısıda, BİOSB'nin mevcut durumuyla gelecek vizyonunu kapsamlı şekilde ele alma imkanı bulduklarını ifade eden Varlıbaş, şunları kaydetti: "Toplantı kapsamında, bölgemizde devam eden çalışmalarımız, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz, 2026 yılı haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek BIO International Convention fuarında kurulması planlanan Türkiye pavilionu ile ülkemizin biyoteknoloji alanındaki uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik faaliyetlerimiz ve kasım ayında gerçekleştireceğimiz Uluslararası Biyoteknoloji Zirvesi'nin detaylarını Sayın Bakanımızla paylaştık” değerlendirmesinde bulundu.



#Biyoteknoloji
#Ekonomi
#BİOSB
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EN GÜZEL ÜÇ AYLAR EMESAJLARI 2025: Resimli, hadisli, dualı ve en anlamlı üç aylar mesajları ve sözleri whatsapp, instagram ve facebook için