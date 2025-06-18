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Borsa güne düşüşle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

Borsa güne düşüşle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

10:1318/06/2025, Çarşamba
AA
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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,43 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,86 ile turizm oldu.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,43 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,86 ile turizm oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 düşüşle 9.310,65 puandan başladı. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybederek 9.339,59 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,94 puan ve yüzde 0,31 azalışla 9.310,65 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,43 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,86 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, İsrail-İran geriliminin tetiklediği jeopolitik endişeler risk iştahını azaltırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözlü yönlendirmeleri yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken Bankanın yılın ilk faiz indirimine eylül ayında gideceği ve yıl boyunca toplamda iki faiz indirimi yapacağı fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 puanın destek, 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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