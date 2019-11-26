Borsa günü yükselişle tamamladı: En çok bilişim kazandırdı BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 değer kazancıyla 105.983,14 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,66 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,50 ile madencilik oldu.

Haber Merkezi 26 Kasım 2019, 18:20 Son Güncelleme: 26 Kasım 2019, 18:22 AA