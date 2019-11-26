Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı En çok bilişim kazandırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa günü yükselişle tamamladı: En çok bilişim kazandırdı

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 değer kazancıyla 105.983,14 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,66 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,50 ile madencilik oldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 600,66 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

En çok bilişim kazandırdı

  • Bankacılık endeksi yüzde 1,05 ve holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,66 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,50 ile madencilik oldu.

Analistler, yarın yurt dışında ABD'de büyüme ile kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 105.000'in üzerinde kaldığı sürece orta vadeli pozitif görünümün korunacağını dile getiren analistler, 108.200'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

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