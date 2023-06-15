Borsa hafta ortasında yükselişe devam etti: BIST 100 endeksi yüzde 2,51 değer kazandı

İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç, asgari ücrette altı aylık enflasyon kadar artış yapılması gerektiğini söyledi. Avdagiç "Beş aylık veriye eklenerek 6 aylık tüfe kadar bir artış olmasının hem şirketler açısından hem de ücretliler açısından makul olacağını düşünüyorum." dedi.