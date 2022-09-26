Ekonomi Borsa haftaya düşüşle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da 26 Eylül yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,08 azalışla 3.279,03 puandan başladı.

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Haber Merkezi AA
Borsa haftaya düşüşle başladı
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,58 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 3.279,03 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,36 ve holding endeksi yüzde 0,12 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,68'le ticaret, en çok kaybettiren yüzde 1,71'le finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, küresel çapta azalan risk iştahı ve bankacılık hisseleri üzerinde devam eden satış baskısıyla cuma günü yüzde 0,41 azalarak 3.281,61 puandan kapanırken, endeks geçen hafta genelinde ise yüzde 2,83 değer kaybetti.

Analistler, enflasyonist endişelerle yüksek faiz ortamının devam edeceği beklentileri ve bu paralelde artan resesyon kaygılarının küresel piyasalarda risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Bu hafta açıklanacak yoğun veri gündeminin yanı sıra merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını aktaran analistler, döviz piyasasındaki hareketlerin de yakından izleneceğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi, yurt dışında Almanya'da Ifo Endeksleri ve ABD'de Dallas Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 ve 3.140 seviyelerinin destek, 3.370 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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