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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı: Hangi sektör en çok kazandırdı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 10.693,02 puandan başladı. Peki en çok hangi sektör kazandırdı, en çok hangisi kaybettirdi?

10:06 - 29/05/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,53 puan ve yüzde 0,15 artarak 10.693,02 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde 0,02 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,96 ile inşaat olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,12 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 artışla 10.677,49 puanla tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyona ilişkin endişelerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliği beslemesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Fed'in Bej Kitap raporuna çevrildiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise Almanya'da öncü enflasyon ile ABD'de Fed'in Bej Kitap raporunun yanı sıra banka yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.




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