Brent petrolün varili 61,58 dolardan işlem görüyor

Öte yandan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik atılan diplomatik adımlara ilişkin iyimserlik ise fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupalı müttefikleriyle barış planı üzerinde çalıştıklarını ve söz konusu planı kısa sürede ABD tarafına sunmak istediklerini bildirdi. Trump ise, hafta sonu yapılacak, Avrupalı ve Ukraynalı müzakerecileri bir araya getirecek görüşmelere ABD olarak katılıp katılmayacakları ile ilgili bir soruyu cevaplarken, bu konuyu halen değerlendirdikleri mesajını verdi. Rusya ile Ukrayna arasında olası bir barış anlaşmasının, Batılı ülkelerin yaptırımlarına tabi olan Rus petrolünün küresel arzını artırması bekleniyor. Ayrıca, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) küresel petrol talep artışı beklentisini yukarı yönlü revize etmesi ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretiminin kasımda gerilemesi, piyasalarda arz-talep dengesinin sıkılaşacağı algısını güçlendirerek petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.