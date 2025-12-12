Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Hatay'da 2 şüpheli kargoyla gümüş sikke göndermeye çalışırken yakalandı

Hatay'da 2 şüpheli kargoyla gümüş sikke göndermeye çalışırken yakalandı

09:3512/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Kargo paketinde Helenistik döneme ait tarihi eser niteliğindeki 26 gümüş sikkeye el konuldu.
Kargo paketinde Helenistik döneme ait tarihi eser niteliğindeki 26 gümüş sikkeye el konuldu.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kargoyla sikke göndermeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.Y.Ö. ve B.Ö'nün kargoyla tarihi eser göndereceği bilgisi üzerine harekete geçti. Fiziki ve teknik takibin ardından polis, zanlıları kargo şubesine paketi teslim ettikleri sırada suçüstü yakalandı. Kargo paketinde Helenistik döneme ait tarihi eser niteliğindeki 26 gümüş sikkeye el konuldu.


Şüphelilerin adresindeki aramada, kurusıkıdan çevirme namlusu açık tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, pompalı tüfek ve 6 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



#Antakya
#Hatay
#polis
#sikke
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTISI SON AÇIKLAMALAR: Yeni asgari ücret zammı bugün belli olur mu, ne zaman belli olacak?