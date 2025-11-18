Brent petrolün varili 63,31 dolardan işlem görüyor

Fiyatlardaki düşüşte, Ukrayna'nın Rusya'daki bir petrol deposuna insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırının ardından durdurulan petrol yüklemelerinin yeniden başladığına yönelik haber akışı etkili oldu.

Rusya'nın Novorossiysk bölgesi Valisi Andrey Kravçenko, geçen hafta Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Novorossiysk'e yoğun İHA saldırısı gerçekleştirdiğini belirtmişti. Kravçenko, Ukrayna'nın bazı binalara ve altyapıya zarar veren İHA saldırısının ardından "acil durum" ilan edildiğini bildirmişti. Bölgede bulunan bir petrol deposu da Ukrayna'nın İHA saldırısı nedeniyle zarar görmüştü.