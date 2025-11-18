Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
Brent petrolün varili 63,31 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili 63,31 dolardan işlem görüyor

10:0518/11/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,31 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,31 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,37 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,74 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 63,31 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,27 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Ukrayna'nın Rusya'daki bir petrol deposuna insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırının ardından durdurulan petrol yüklemelerinin yeniden başladığına yönelik haber akışı etkili oldu.

Yüklemelerin iki günlük aranın ardından pazar günü yeniden başlaması, piyasalardaki arz endişelerini hafifleterek fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Rusya'nın Novorossiysk bölgesi Valisi Andrey Kravçenko, geçen hafta Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Novorossiysk'e yoğun İHA saldırısı gerçekleştirdiğini belirtmişti. Kravçenko, Ukrayna'nın bazı binalara ve altyapıya zarar veren İHA saldırısının ardından "acil durum" ilan edildiğini bildirmişti. Bölgede bulunan bir petrol deposu da Ukrayna'nın İHA saldırısı nedeniyle zarar görmüştü.

Öte yandan, Rusya'ya yönelik devam eden yaptırımların uzun vadede petrol piyasasındaki arz endişelerini destekleyeceği, ancak Rusya'nın yaptırımları aşmanın yollarını bulması durumunda yaptırımlardan kaynaklanan herhangi bir aksamanın geçici olabileceği belirtiliyor.

Talep tarafında ise yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin gelişmeleri takip ediyor.

Para piyasalarında Fed'in aralıkta faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 43 seviyesine gerilerken, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) çarşamba günü yayımlanacak son toplantısına ilişkin tutanaklar, faiz politikasına ilişkin beklentiler açısından yakından takip edilecek. Olası bir faiz indirimi, talep görünümünü destekleyerek petrol fiyatlarını yukarı yönde etkileyebilir.

Brent petrolde teknik olarak 65,86 dolar direnç, 61,88 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.



#Brent Petrol
#Petrol
#WTI
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİYE OCAK ZAM TABLOSU ŞEKİLLENDİ: SSK, Bağ-kur emekli maaşı ne kadar olacak, en düşük aylık kaç TL’ye çıkacak?