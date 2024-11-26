Bu yıl da yoğun bir fuar bekliyoruz

MÜSİAD Denizli Başkanı Engin Boyacı, geçmiş yıllardaki fuarların gerek katılımcı sayısı gerekse uluslararası ziyaretçi oranları açısından oldukça yoğun ve başarılı geçtiğini dile getirdi. Boyacı, MÜSİAD’ın misyonunun, üyeleri ve Türk iş dünyasını uluslararası alanda daha görünür kılmak, işletmeler arasında iş birliğini artırmak ve ekonomik kalkınmayı desteklemek olduğunu bu bağlamda da fuarlar ve diğer etkinliklerin bu misyonun gerçekleştirilmesine önemli katkılar sağladığını vurguladı.





DÜNYA ÇAPINDA TALEP GÖRÜYOR

Engin Boyacı, “Bu yıl da başarılı geçeceğini umduğum fuarda sanayi, teknoloji, inşaat, gıda, sağlık ve otomotiv sektörleri öne çıkıyor” dedi. Boyacı, şöyle devam etti: “Yenilikleri kucaklayan ve global trendleri takip eden MÜSİAD EXPO Fuarı, dünya çapında destek ve talep görüyor. Birçok farklı sektörden katılımcıyı ağırlayan MÜSİAD EXPO fuarında düzenlenen organizasyonlar, paneller ve ikili iş görüşmeleri ile Türkiye’nin ticari bağları gelişiyor, MÜSİAD’ın ve ülkemizin dünya pazarlarındaki etkinliği artıyor. MÜSİAD EXPO Fuarı, Türkiye’nin uluslararası ticaret ve iş dünyası için önemli bir platformudur. Bu fuar, iş insanları ve yatırımcılar arasında iş birlikleri geliştirmek, sektörel yenilikleri tanıtmak ve uluslararası pazarlara açılmak amacıyla düzenlenmektedir.”





ÖNEMLİ KAZANIMLAR ELDE ETTİK

Boyacı, “2022 yılında yapılan fuarda, birçok firma yeni ortaklıklar ve yatırımlar gerçekleştirmiştir. Beklentiler, bu yıl daha fazla katılımcı ve iş bağlantısı sağlanması yönündedir” diye konuştu. Şehir özelindeki çalışmalara da değinen Boyacı, şunları söyledi: “Şehir bazında, MÜSİAD şubeleri yerel işletmelerle iş birliği yaparak, bölgesel ekonomilerin güçlenmesine katkıda bulunmaktadır. Yerel etkinlikler ve seminerlerle, girişimcilerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Genel olarak, MÜSİAD Expo Fuarı, katılımcı firmalar için önemli bir iş geliştirme ve networking fırsatı sunmakta, sektörel gelişim için de önemli bir zemin hazırlamaktadır.”





Denizli, tarım ve sanayi merkezi

Denizli’nin 2024 ekonomik ve sektörel rakamlarla durumunu da seğerlendiren MÜSİAD Başkanı Engin Boyacı, "2024 yılı, Denizli için ekonomik büyüme ve sektörel gelişmeler açısından önemli veriler sunmaktadır. Şehir, Türkiye'nin önde gelen sanayi ve tarım merkezlerinden biri olarak, çeşitli sektörlerde kayda değer ilerlemeler kaydetmektedir. Denizli, Türkiye’nin tekstil ihracatında yüzde 10’luk bir paya sahiptir. 2023 yılında tekstil ihracatı 1,2 milyar dolar olarak kaydedilirken, 2024 hedefi 1,5 milyar dolara ulaşmaktır. Ayrıca, Denizli’de 500’den fazla tekstil fabrikası faaliyet göstermektedir" dedi.





Engin Boyacı

Tarımsal üretim değeri 2,5 milyar doları görecek

Boyacı şunları kaydetti: "Denizli'deki işsizlik oranı 2024 itibarıyla yüzde 8 civarında seyretmektedir. Tekstil, turizm ve tarım sektörlerindeki büyüme, istihdamda 30 bin yeni pozisyon açılmasına olanak tanıyacaktır. Denizli, tarımda da önemli bir merkez olma özelliğini sürdürmektedir. 2024 yılı itibarıyla tarımsal üretim değeri 2,5 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Organik tarım uygulamalarına yönelimle birlikte, organik ürün ihracatında yüzde 20'lik bir artış öngörülmektedir. Özellikle pamuk, zeytin ve üzüm üretimi, Denizli’nin tarımsal ekonomisinde önemli yer tutmaktadır."











