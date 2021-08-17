Ekonomi Kapalıçarşıda çeyrek altın 783 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 783 lira oldu

Bugün altın ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 azalışla 483,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 783 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 204 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Bugün altın ne kadar oldu? 17 Ağustos altın fiyatları
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 783 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 204 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 483,20 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • PAZARTESİ SALI
  • KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 485,60 485,80 483,00 483,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.200,00 3.221,00 3.183,00 3.204,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 442,85 446,85 440,50 444,50
  • Lira(Tam) Ziynet 3.127,00 3.147,00 3.110,00 3.130,00
  • Yarım Ziynet 1.564,00 1.574,00 1.555,00 1.565,00
  • Çeyrek Ziynet 782,00 787,00 778,00 783,00

Bu incinin gramı altından 4 kat daha pahalı
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Türkiye'de tabii inciden anlayan 10 sanatkar bulunuyor. Bu sanatkardan biri olan İsmail İlkin, Bursa'da Fidan Han'da Türkiye'nin farklı vilayetlerinden topladığı yüzlerce yıllık incileri restore ederek, dünyanın farklı ülkelerine ve Türkiye'nin her yerine satıyor.
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İsmail İlkin, kimileri havuzda yetiştirilen, kimileri de okyanuslardan toplanan yüzlerce yıllık incileri satıyor.
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Havuzda yetişen incilerin fiyatı 300 ila 500 lira arasında değişirken, Osmanlı devrinde Basra körfezinden gelen 200 yıllık incilerin ise gramı 2 bin 500 lirayı buluyor. Son dönemde inciye artan talep satışları da etkiledi.
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Vatandaşlar doğal incilere rağbet gösterirken, en fazla talebi 10 ila 15 bin liralık inciler görüyor.
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İnci uzmanı olduğunu ifade eden İsmail İlkin, İnciye baktım mı gramını ve gerçek olup olmadığını, kaç yıllık olduğunu anlarım. Bu incilerin orijinaliyle sun'isini ayırt etmek çok zor. Hakiki incilerin fiyatı 9 bin liradan başlıyor 30 bin liraya kadar çıkıyor. Bir de havuzlarda yetişen inciler var, onlar da inci ama havuzda yetiştiği için makbul değil. Bu inciler 500 liraya satılıyor. Ben eski incileri alıp restore ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturuyorum. Elimde 200 yıllık gerçek inciler mevcut. Bu 200 yıllık inciler ülkemize Osmanlı devrinde Basra körfezinden gelmiş. Bu isimle anılıyor. Bu inciler çok değerli. Gramı altından daha pahalı olan inciler mevcut. Elimde gramı 2 bin 500 liraya satılan inci var. Altından 4 kat daha değerli. Son dönemde inciye rağbet var. 10 ila 15 bin lira arasındaki inciler daha çok talep görüyor. Türkiye'de doğal inciden anlayan 10 esnaf ancak var. Onlardan bir tanesi de benim. Yurt dışından müşterilerim var dedi.
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Bu incinin gramı altından 4 kat daha pahalı
Son dönemde oldukça rağbet görmeye başlayan doğal inciler altından 4 kat fazla fiyata satılıyor.
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