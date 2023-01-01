Bütçemiz sağlam: 461 milyar lira olarak öngörülen bütçe açığı 139 milyar lirayla sınırlı kaldı

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçesi gelirleri 2022'de 2021 yılına göre yüzde 99,9 artarak 2 trilyon 802 milyar 355 milyon lira, giderleri de yüzde 83,4 yükselerek 2 trilyon 941 milyar 420 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylece merkezi yönetim bütçesi açığı, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 31 geriledi ve 139 milyar 65 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Açık 2021 döneminde 201 milyar 507 milyon lira olmuştu.

VERGİ GELİRİ ARTTI FAİZ GİDERİ AZALDI

Vergi gelirleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 102 artarak 2 trilyon 353 milyar 286 milyon liraya yükselmesinin güçlü bütçe performansında etkili oldu. 2021'de bütçe 20 milyar 655 milyon lira faiz dışı açık verirken 2022'de 171 milyar 838 milyon lira faiz dışı fazla oluştu. Faiz hariç bütçe giderleri, 2022 yılında 2021'e kıyasla yüzde 84,9 artarak 2 trilyon 630 milyar 517 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 105,2 olarak hesaplandı.

YÜZLER GÜLÜYOR

Geçen yılın bütçe performansını İstanbul Beşiktaş’taki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Türkiye Ekonomi Modeli'nin sağladığı güçlü büyüme sayesinde çok şükür bütçemiz de kasamız da sağlam durumda. Makro göstergeler açısından son derece başarılı bir yıl olan 2022, bütçe sonuçları yüzleri güldürüyor ve geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Küresel ekonomide sert türbülanslar yaşanırken, ülkemiz 4 yıllık aradan sonra 2022 yılında yeniden faiz dışı fazla vermeyi başardı” dedi.

MUTLULUĞUMUZ İKİYE KATLANDI

Bütçe öngörüsünden 139,3 milyar lira, OVP hedefinden ise 322,1 milyar lira daha düşük bir bütçe açığıyla seneyi kapattıklarına dikkat çeken Nebati, "Orta Vadeli Program'da 131,4 milyar lira faiz dışı açık tahmininde bulunmuştuk. 2022'de sağladığımız yüksek bütçe performansıyla bu açığı telafi ettiğimiz gibi 171,8 milyar lira faiz dışı fazla vermeyi de başardık. Bu durum mutluluğumuzu ikiye katladı” değerlendirmesinde bulundu.

BÜTÇE AÇIĞININ GSYH’YE ORANI YÜZDE 1’İN ALTINDA

Bütçe açığının GSYH'nin yüzde 3,5 seviyelerinde gerçekleşeceğini öngördüklerini ve Orta Vadeli Program (OVP)’de bu oranı yüzde 3,4 olarak revize ettiklerin dikkat çeken Nebati, "OVP'de ilan ettiğimiz GSYH rakamı esas alındığında, bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 1 olarak gerçekleşeceğini görüyoruz. Ancak, öyle ki GSYH gerçekleşmelerinin OVP beklentilerimizden daha yüksek seviyede olacağına ilişkin öncü göstergeler, bütçe açığımızın da yüzde 1'in altında gerçekleşeceğini işaret ediyor. Bu yüksek performans, kesinlikle çok önemli bir başarı” ifadelerini kullandı.

10 ton karşılığı altın sertifikası ihracı

Finansal araçlarda çeşitlendirme ve finansal sistem dışındaki atıl tasarrufların finansal sisteme kazandırılması amacıyla 21 Kasım 2022'de devreye aldıkları 5 ton altın karşılığında ihraç edilen Darphane Altın Sertifikaları'na bireysel yatırımcıların büyük ilgi gösterdiğinin bilgisini veren Bakan Nebati, “Bu teveccühün ardından bugün de 10 tonluk ikinci altın sertifikası ihracına çıkıyoruz” dedi. Nureddin Nebati, altın sertifikası ihraçları, Altın Tasarruf Ekosistemi ve Altın Dönüşümlü KKM uygulamasıyla 2022'de altın rezervlerinin 129 ton artırılmasına katkıda bulunduklarını belirterek, brüt rezervlerin de 129 milyar dolarla son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti.

2023'te kişi başı gelir 12 bin doları aşacak

Nureddin Nebati, yüksek büyüme performansının etkisiyle 2022’de kişi başına gelirin 10 bin dolar seviyesini aşacağını öngördüklerini ifade etti. Bu rakamın Orta Vadeli Program tahminlerinin de üzerinde olduğuna dikkat çeken Nebati, 2023 yılında da kişi başına gelirin daha da yükselerek 12 bin doların üzerine çıkacağı öngörüsünde bulundu. Nebati, “2022 yılının ilk 3 çeyreğinde kaydettiğimiz yüzde 6,2’lik güçlü ve dengeli büyümeyle G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olduk” dedi.

Ülkemizi üretimle kalkındıracağız

Geliştirdikleri selektif kredi yaklaşımının bir sonucu olarak imalat sanayi öncülüğünde kullandırılan ticari kredi büyümesinin geçen yıl 25 puan artışla yüzde 36,1'e çıktığını kaydeden Nebati, “Türkiye Ekonomi Modeli ile büyümede kırdığımız rekorları sağlam bir zemin üzerine inşa ediyoruz. Bu zeminin önemli bir parçası üretimdir. Sağladığımız desteklerle sanayi katma değerinin GSYH’deki payı 2022'nin ilk 3 çeyreği itibarıyla yüzde 27’yi aştı. Salgın öncesine göre üretimimizi yüzde 20 artırdık. Bu üretim artışı AB’nin 5, ABD’nin ise 7,5 katı” dedi.

Borçluluk oranı en düşük ülkelerdeniz

Türkiye’nin dış borç stokunda pek değişiklik olmadı. Nureddin Nebati şu bilgileri verdi: “Türkiye’nin brüt dış borç stoku geçen yıl 440 milyar dolarla yatay seyretti. GSYH’ye oran olarak ise brüt dış borç stokumuz geriliyor. Mali disiplin ve etkin borç yönetimi sonucunda AB tanımlı Genel Yönetim Borç Stokunun GSYH’ye oranı 2002'de yüzde 71,5 iken, 2022 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla yüzde 34,8’e düştü. Bu oran 2021 yılsonuna göre 7 puan gerilemiştir. Hatırlatmak isterim ki AB üyesi ülkelerin borç stokunun GSYH’ye oranı ise tam yüzde 86,4 seviyesindedir.”



