Ekonomi Çalışma Bakanı Selçuk Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemesi bugün yapılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çalışma Bakanı Selçuk: Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemesi bugün yapılıyor

Çalışma Bakanı Selçuk: Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemesi bugün yapılıyor

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerine bugün, yeraltında çalışan maden işçilerine 23 Aralık 2020'de ilave tediye ödeneceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödeme tarihlerine ilişkin açıklama yaptı.

Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksitinin bugün ödeneceğini belirten Selçuk, ikinci taksitin ise 22 Mayıs 2020'de hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Yeraltı maden işçilerine bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23 Aralık 2020'de ödeneceğini vurgulayan Selçuk, "Bizler alın terinin, emeğin değerini bilen bir milletin evlatlarıyız. Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Elazığ ve Malatya'da SGK pirim ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
EKONOMİ
Elazığ ve Malatya'da SGK pirim ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı

Bakan Selçuk'tan deprem bölgesi için 'katılım payı' açıklaması: Alınmayacak
EKONOMİ
Bakan Selçuk'tan deprem bölgesi için 'katılım payı' açıklaması: Alınmayacak
Türkiyede korona tanısı konan hasta yok

Türkiye'de korona tanısı konan hasta yok

Sağlık Bakanı Koca başkanlığında flaş toplantı.
İBB yöneticisinden iğrenç sözler

İBB yöneticisinden iğrenç sözler

"Bunları akşam itfaiyecilerle buluşturun, bir gece düzenleyin".
İhracat yükselişte ithalat düşüşte

İhracat yükselişte ithalat düşüşte

​Dış ticaret açığı yüzde 43,5 azalarak 31 milyar dolara geriledi.
Ödemeler bugün yapılıyor

Ödemeler bugün yapılıyor

Çalışma Bakanı Selçuk müjdeli haberi verdi.
Yoğun kar<br>yağışı uyarısı

Yoğun kar
yağışı uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Çin Türkiye'ye sattığı maskeleri geri alıyor

Çin Türkiye'ye sattığı maskeleri geri alıyor

Talebi karşılamak için gece-gündüz çalışıyorlar.

Tek seferdeki<br>en büyük işlem

Tek seferdeki
en büyük işlem

Dünya genelinde yatırımcılardan yoğun ilgi gördü.
Son 24 saatte<br> 43 kişi daha öldü

Son 24 saatte
43 kişi daha öldü

Koronavirüs salgınında can kaybı 213'e yükseldi.
Azize ile görüştü

Azize ile görüştü

​Enkaz altından yaptığı telefon bağlantısı hafızalara kazınmıştı.
Türkçe<br>dersi alıyorlar

Türkçe
dersi alıyorlar

​Türk dizileri Amerika'da da ciddi ilgi görüyor.
Sıra Lucescu'da

Sıra Lucescu'da

​Beşiktaş, Sergen'den sonra Lucescu'yu da istiyor.
Erdoğan <br>cezasını affetti

Erdoğan
cezasını affetti

27 yıldır cezaevinde hapis yatıyordu.
280 milyona satıyor

280 milyona satıyor

Anadolu Grubu'ndan sürpriz McDonald's hamlesi.
THY Çin<br>seferlerini durdurdu

THY Çin
seferlerini durdurdu

​Korona nedeniyle seferler 9 Şubat'a kadar iptal.
Bolu'da zincirleme kar kazası

Bolu'da zincirleme kar kazası

​3 otobüs, 2 TIR ve 1 hafif ticari araç çarpıştı.
Halife Ömer'in<br>türbesini yaktılar

Halife Ömer'in
türbesini yaktılar

​Esed rejiminin ilk icraatı kutsallara el uzatmak oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.