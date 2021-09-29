Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin açıkladı Türkiye yüzde 10 büyüyecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin açıkladı: Türkiye yüzde 10 büyüyecek

Standard&Poor’s'un Türkiye’ye ilişkin büyüme tahminlerini değiştirerek yüzde 4'ten yüzde 8'in üzerine taşımasına yönelik açıklamasını değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye'nin 2021 yılı sonunda yüzde 10 büyüyeceğini belirtti.

Haber Merkezi İHA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin açıkladı: Türkiye yüzde 10 büyüyecek
Foto/arşiv

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından TCDD’ye ait konferans salonunda "Omuz Omuza 165 Yıl-Demiryolu İşçi Buluşması" gerçekleştirildi.

Buluşmaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü Hasan Pezük ve demiryolu işçileri katıldı.

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'TÜRKİYE YÜZDE 10 BÜYÜYECEK'

Burada yaptığı konuşmasında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin ekonomik büyüme tahminlerini yükseltmesini de değerlendiren Bakan Bilgin, “Bugün Standard&Poor’s Türkiye’nin büyüme rakamlarını, tahminlerini değiştirdi. Yüzde 4 olan tahminlerinin yüzde 8’i aşacağını açıklamış. Daha önce IMF değiştirdi bu rakamı, ondan önce Fitch değiştirdi. Bütün uluslararası kuruluşlar Türkiye’ye karşı yürütülen projenin bir parçası olarak negatif açıklamalarda bulunmuşlardı. Hepsi pişman oldular, hepsi yalancı çıktılar. Çok geçmeden hepsi değiştirdiler rakamları. Ben onların daha da değiştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu yılın sonunda Türkiye yüzde 10 büyüyecek. Bunu da tesadüfen söylemiyorum” dedi.

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