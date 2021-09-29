Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin açıkladı: Türkiye yüzde 10 büyüyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından TCDD’ye ait konferans salonunda "Omuz Omuza 165 Yıl-Demiryolu İşçi Buluşması" gerçekleştirildi.

Buluşmaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü Hasan Pezük ve demiryolu işçileri katıldı.

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Burada yaptığı konuşmasında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin ekonomik büyüme tahminlerini yükseltmesini de değerlendiren Bakan Bilgin, “Bugün Standard&Poor’s Türkiye’nin büyüme rakamlarını, tahminlerini değiştirdi. Yüzde 4 olan tahminlerinin yüzde 8’i aşacağını açıklamış. Daha önce IMF değiştirdi bu rakamı, ondan önce Fitch değiştirdi. Bütün uluslararası kuruluşlar Türkiye’ye karşı yürütülen projenin bir parçası olarak negatif açıklamalarda bulunmuşlardı. Hepsi pişman oldular, hepsi yalancı çıktılar. Çok geçmeden hepsi değiştirdiler rakamları. Ben onların daha da değiştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu yılın sonunda Türkiye yüzde 10 büyüyecek. Bunu da tesadüfen söylemiyorum” dedi.

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