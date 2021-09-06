Cumhurbaşkanı Erdoğan çeltik alım fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısının ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında 2021 yılı çeltik alım fiyatlarını açıkladı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Önümüzdeki günlerde başlayacak Çeltik hasadı için alım fiyatları: Ton başına Baldo için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira" ifadelerini kullandı
ÇELTİK NEDİR?
Çeltik, kabuğu kırılmamış, işlenmemiş pirinç anlamlarını taşımaktadır. Çeltiğin işlenmiş haline ise pirinç olarak sofralarda yerini almaktadır.
ÇELTİĞİN İŞLENMESİ VE YAN ÜRÜNLERİ
Kırık taneler: Pirinç unu yapımı ve evcil hayvan mamalarında değerlendirilir.
Kabuk: Pirinç tanesini içine alan dış kaplama veya kabuk tabakası. Kabuk yenmez.
Pirinç kepeği: Tahıl, karışım ve vitamin konsantrelerinde kullanılır.
Pirinç kepeği yağı: Kepekten çıkartılan yüksek kaliteli yemeklik bir yağdır.
Pirinç unu: Alerjenik olmayan pirinç unu gluten ve buğday ununa alerjisi olanlar için bir seçenektir.