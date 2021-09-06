Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan çeltik alım fiyatlarını açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan çeltik alım fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 2021 yılı çeltik alım fiyatlarını da açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Çeltik alım fiyatı ne kadar? Baldo, Osmancık ve Luna çeşidi kaç TL?
Çeltik hasadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısının ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında 2021 yılı çeltik alım fiyatlarını açıkladı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Önümüzdeki günlerde başlayacak Çeltik hasadı için alım fiyatları: Ton başına Baldo için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira" ifadelerini kullandı

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ÇELTİK NEDİR?

Çeltik, kabuğu kırılmamış, işlenmemiş pirinç anlamlarını taşımaktadır. Çeltiğin işlenmiş haline ise pirinç olarak sofralarda yerini almaktadır.

ÇELTİĞİN İŞLENMESİ VE YAN ÜRÜNLERİ

Kırık taneler: Pirinç unu yapımı ve evcil hayvan mamalarında değerlendirilir.

Kabuk: Pirinç tanesini içine alan dış kaplama veya kabuk tabakası. Kabuk yenmez.

Pirinç kepeği: Tahıl, karışım ve vitamin konsantrelerinde kullanılır.

Pirinç kepeği yağı: Kepekten çıkartılan yüksek kaliteli yemeklik bir yağdır.

Pirinç unu: Alerjenik olmayan pirinç unu gluten ve buğday ununa alerjisi olanlar için bir seçenektir.

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