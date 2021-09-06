Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankası rezervleri 118 milyar doları aştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Olimpiyatlarda Türkiye toplamda 23 madalya kazanarak tarihinin en büyük başarısını elde etmiştir. Bu daha büyük zaferlerin yolunu açmıştır.

Gençlerimizle birlikte her bakımdan daha güzel, daha temiz, daha estetik ve yaşanabilir şehirler inşa etmeyi sürdüreceğiz.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki önemli dönüm noktasından biri olan Akıncı TİHA'nın ordumuza teslim törenini yaptık. Ülkemizi savunma sanayinde en üst lige çıkarmakta karalıyız. Akıncı sayesinde bu teknolojiyi üretebilen üç ülkeden biri haline geldik.

Ay-Yıldız Projesi ile ordumuz tek çatı altından yönetilecek. Projeyle dünyanın en modern savunma merkezlerinden birine sahip olacağız.

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Vesayetten FETÖ'ye kadar üzerine düşen gölgelerin tartışmaları altında kalan yargımızın tarafsız duruşunu her geçen yıl güçlendirdiğini görüyoruz. Önümüzdeki süreçte yeni reformlarla yargıya verdiğimiz desteği sürdüreceğiz.

Ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalışıyor, eser ve hizmet siyasetinin icraatlarını adım adım hayata geçiriyoruz. İnşallah 2023 hedeflerimize ulaşarak, tüm gayretlerimizi taçlandıracağız.

Salgınla mücadelenin sürdüğü bir dönemde üst üste yaşanan afetlerin acısını hissettik. Amacımız afet bölgelerinde inşa edilecek yapıları bir senede hak sahiplerin teslim etmektir. Halen kayıp olan 15 vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor.

Özellikle Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinin eşi ve benzeri daha önce hiç görülmedi. Bozkurt'ta ilçeye bir yılda yağan yağış, iki günde düştü. Bu sel baskınlarına neden oldu. Yüksekliği 4.5-7 metre arasında olan bir musubat kaldı.

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Afetler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan mebla 345 milyon lirayı buldu. Üç afet bölgesinde vatandaşlarımızın 509 milyon liralık zararı çıktı. Zarar gören çiftçilerimizin sayısı 3 bin 800 civarında. Bugüne kadar afet bölgesine 287 milyon TL ödenek aktarılmıştır. Hiçbir vatandaşı mağdur etmeden felaketlerin izini silmekte kararlıyız.

Dünya geçtiğimiz yıl her türlü ekonomik ve sosyal düzenin test edildiği zorlu bir dönem yaşadı. Pek çok ülke genişleyici politikalara yöneldi. Buna rağmen küresel ekonomide küçülmenin önüne geçilmedi. Türkiye ise bu süreçte son derece başarılı oldu. 2020'de 1.8'lik büyüme kaybederek OECD ve G20 ülkeleri arasında bunu başaran birkaç ülkeden biri oldu.

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Türkiye ekonomisi küresel krizden bu yana, iç ve dış konjonktürde kesintisizi büyümesini sürdürdü. Bu senenin ilk yarısında da büyüme devam etti. İlk çeyrekte 7.2 ikinci çeyreğinde 21.7 oranında büyüme rakamına ulaştık. Türkiye dünyada İngiltere'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Sanayi üretimi büyümenin sürükleyici gücü haline geldi.

"DÖVİZ REZERVLERİ 118 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Bir diğer olumlu gelişme ise makine teçhizat yatırımlarımızın yedi çeyrektir büyümeye devam etmesidir. Bu rakamlar büyüme potansiyelimizi daha da artıracaktır.

İhracatımız rekorlar kırmaya devam ediyor. Ağustos itibarıyla 207 milyar doları aştı. Dünya ihracatından aldığımız pay da artıyor. Salgın nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zayıflayan turizm sektörü toparlamaya girdi. Cari işlemler açığımız yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, 7.6 milyar dolar azalarak 13.6 milyar dolar seviyesine geriledi.

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Geçen seneyi 93.3 milyar dolarla kapattığımız döviz rezervlerimiz, özellikle muhalefet burayı iyi dinlesin, 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumda. Bu yılın ilk yarısında sağlanan istihdam artışı 1.5 milyonu aştı. İnşallah enflasyon meselesinin de üstesinden geleceğiz. Enflasyonun kalıcı olarak tek haneli rakamlara inmesini hedefliyoruz.

OYNAT 01:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet bunu iyi dinlesin döviz rezervlerimiz 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aştı Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin döviz rezervlerinin 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Geçen seneyi 93.3 milyar dolarla kapattığımız döviz rezervlerimiz, özellikle muhalefet burayı iyi dinlesin, 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumda. Bu yılın ilk yarısında sağlanan istihdam artışı 1.5 milyonu aştı. İnşallah enflasyon meselesinin de üstesinden geleceğiz. Enflasyonun kalıcı olarak tek haneli rakamlara inmesini hedefliyoruz.' dedi. BiP'te paylaş

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"BU YILI YÜZDE 9 BÜYÜME İLE KAPATMAYI HEDEFLİYORUZ"

Mali disiplinin sürdürülmesi olmazsa olmazlarımız arasındadır. Bir defa bunu herkes bilecek. Bu yılı yüzde 9 civarında bir büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz. Ekonominin yüzde 5.3 büyümesini öngörüyoruz.

KOBİ'lerin dijital dönüşüm projelerine daha çok katkı sağlayacağız. Teknoloji odaklı sanayi hamlesini sürdüreceğiz. Biz gücümüzü genç ve nitelikli insan kaynağından alıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini takip edeceğiz. Kadınların elektronik ticaret faaliyetlerini teşvik edeceğiz.

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İhracatın 2021 yılında 211 milyar doları, program sonunda ise 250 milyar doları aşacağını düşünüyoruz. Turizm gelirlerinin 33 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz. Gümrük Birliği başta olmak üzere serbest ticaret anlaşmalarının güncellenmesini sağlayacağız. Uzak Ülkeler Stratejisini hayata geçireceğiz. Türkiye'ye coğrafi olarak uzak ancak ihracat potansiyeli yüksek ülkelerle ticareti geliştireceğiz. İhracatçıların potansiyel pazarlara erişimini hızlandıracağız.

Salgınla mücadelede tek ve en önemli kozumuz aşıdır. Okulların açıldığı, iş yerinin tam kapasiteyle üretime geçtiği şu dönemde vatandaşlarımızı aşı olmaya veya aşılamalarını tamamlamaya davet ediyorum.

OYNAT 00:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgınla mücadelede hala tek ve en önemli kozumuz aşıdır Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda vatandaşlara aşı çağrısında bulundu. Salgınla mücadelede hala tek ve en önemli kozumuz aşıdır. Okulların açıldığı, iş yerlerinin tam kapasite üretime geçtiği şu dönemde vatandaşlarımızı bir kez daha aşılarını yaptırmaya ve tamamlamaya davet ediyorum.' dedi. BiP'te paylaş

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Önümüzdeki günlerde başlayacak çeltik hasadı için alım fiyatlarını belirledik. Baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacaktır. Hasat döneminin ve alım fiyatlarının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

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