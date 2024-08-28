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Ekonomi

Cevdet Yılmaz: 20 yılda Türkiye'de kişi başına düşen GSYH artışı yüzde 257

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uluslararası kurumların hesapladığı verilerin, "Eskiden Türkiye daha müreffehti" iddiasını çürüttüğünü belirten bir açıklama yaptı.

09:54 - 28/08/2024 Çarşamba
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Cevdet Yılmaz
Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Cevdet Yılmaz
, "Eskiden Türkiye daha müreffehti" iddialarına yönelik bir açıklamada bulundu.

Uluslararası kurumların hesapladığı rakamların bu söylemi yalanladığını belirten Yılmaz, Türkiye'nin 2003-2023 yılları arasında kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artışının yüzde 257 olduğunu hatırlattı.


"2003-2023 GSYH'nin artışı Türkiye yüzde 257"


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:


'Eskiden Türkiye daha müreffehti' diye iddia edenleri uluslararası kurumların hesapladığı rakamlar yalanlıyor. 2003-2023 yılları arasında kişi başına düşen GSYH'nın (SAGP) artışı, Türkiye yüzde 257, Polonya yüzde 242, Rusya yüzde 161, Almanya yüzde 110, Hollanda yüzde 105, Fransa yüzde 90, İspanya yüzde 88, İngiltere yüzde 85, İtalya yüzde 72.



Buna kalkınma farkını azaltma veya yakınsama (convergance) deniyor. Ülkemizin son 20 yılda sağladığı başarının özet bir göstergesi. Siyasi istikrar içinde enflasyonla mücadelemizi başarıya ulaştırmaya, yüksek katma değerli üretimle büyümeye ve sosyal refahı artırmaya kararlıyız.




#Cevdet Yılmaz
#ekonomi
#GSYH
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