Cevdet Yılmaz'dan özel sektör vurgusu: Somut kazanımlar elde etmeyi amaçlıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi tanıtım toplantısına katıldı.
Yılmaz, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi tanıtım toplantısına katıldı.
Burada konuşan Yılmaz, mesleki eğitim konusunun geçmişte ideolojik yaklaşımlara hapsedilerek dar bir çerçeveye sıkıştırıldığını ve bu yaklaşımla ülkenin vakit kaybettiğini söyledi.
"Hep birlikte bunun üzerinde çalışıyoruz"
"Nüfusumuz hızla yaşlanırken ve çocuklarımızın yeteneklerinin erken yaşlarda tespit edilmesi ve doğru metotlarla çalışma hayatına hazırlanmaları çok kıymetli" diyen Yılmaz, özel sektör temsilcilerinin kalifiye personel ihtiyaçlarını bir sorun olarak ilettiğini aktardı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
Orta Vadeli Program'da yükseköğretim ve mesleki teknik eğitimde özel sektör odaklı dönüşümü ortaya koyduklarını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:
"Somut kazanımlar elde etmeyi amaçlıyoruz"
Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinesinde bir Mesleki Eğitim ve İstihdam (MEİS) çalışma grubu kurduklarını hatırlatan Yılmaz, "Bunu daimi bir çalışma grubu olarak oluşturduk. Dolayısıyla bu politika belgesinin ve diğer mesleki eğitime ilişkin hususların hayata geçirilmesinde bu çalışma grubundan sürekli bir geri bildirim almayı ve sistemi iyileştirmeyi öngörüyoruz. Yapısal reform gündemimiz doğrultusunda özel sektörle her daim işbirliği ve eş güdüm halinde somut kazanımlar elde etmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.
Yılmaz, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'ni daha önce Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve YOİKK'te değerlendirdiklerini ve bu tanıtım toplantısıyla beşeri sermayenin geleceği açısından kararlılıklarını ortaya koyduklarını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, meslek sahibi olmanın sadece bir unvan almak değil, aynı zamanda bir yaşam tarzına sahip olmak olduğunu, ahilik geleneğini modern mesleki eğitimle birleştirerek iş ahlakı, ekip çalışması, problem çözme ve liderlik gibi konularda örnek bir mesleki eğitim yapısına kavuşacaklarına inandığını söyledi.
Konuşmaların ardından Yılmaz ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğünün, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'ne ilişkin hazırladığı sunumu dinledi.