Çevre dostu elektrikli araçlar PTT için Adalar'da hizmete başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, doğal ve tarihi güzelliklerin yer aldığı İstanbul’un adalarında yeni bir dönemin başladığı ifade edildi.

Bakanlık, Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan PTT’nin İstanbul’un Adalar İlçesinde yenilikçi bir uygulamayı hayata geçirdiğini belirterek; bundan böyle PTT’nin çevre dostu elektrikli araçlarının İstanbul’un Adalar İlçesinde hizmet vereceğini açıkladı.

FOTOĞRAF 5 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, doğal ve tarihi güzelliklerin yer aldığı İstanbul'un adalarında yeni bir dönemin başladığı ifade edildi. Bakanlık, Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan PTT'nin İstanbul'un Adalar İlçesinde yenilikçi bir uygulamayı hayata geçirdiğini belirterek; bundan böyle PTT'nin çevre dostu elektrikli araçlarının İstanbul'un Adalar İlçesinde hizmet vereceğini açıkladı. PTT'nin çevre dostu elektrikli araçlarının İstanbul'un Adalar İlçesinde kullanılmaya başlandığını belirten Bakanlık, araçların Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada olmak üzere toplam 4 adada hizmet vereceğini bildirdi.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Doğal ve tarihi güzelliklerin yer aldığı İstanbul'un adalarında yeni bir dönem başladı. Türkiye'nin en köklü kurumlarında biri olan PTT, İstanbul'un Adalar İlçesinde yenilikçi bir uygulamayı devreye soktu. Çevre dostu araçları kullanmaya başlayan ilk kurumlardan biri olan PTT, 3 tekerlekli elektrikli araç ve elektrikli bisikletle dağıtım çalışmalarına başladı. Uygulama sayesinde vatandaşların posta gönderileri ve kargoları, nostaljik tasarıma sahip bu araçlarla adreslerine daha hızlı ulaştırılıyor. Ada sakinleri de tamamıyla çevre dostu olan araçlara büyük ilgi gösteriyor. PTT'nin yeni uygulaması ile ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çevre dostu uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek; “Çevre dostu elektrikli araçlar ile hem karbon salınımının azaltılması hem de doğal güzelliklerin korunması hedefleniyor. Bakanlık olarak çevreci, hayatı kolaylaştıran, ekonomik somut projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz dedi. Adalar'da hizmete başladı: PTT'nin çevre dostu elektrikli araçları 4 adada hizmet verecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; PTT'nin çevre dostu elektrikli araçlarının İstanbul'un Adalar İlçesinde kullanılmaya başlandığı; araçların Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada olmak üzere toplam 4 adada hizmet vereceğini bildirdi.

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4 adaya da hizmet verecek

PTT’nin çevre dostu elektrikli araçlarının İstanbul’un Adalar İlçesinde kullanılmaya başlandığını belirten Bakanlık, araçların Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada olmak üzere toplam 4 adada hizmet vereceğini bildirdi.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Doğal ve tarihi güzelliklerin yer aldığı İstanbul’un adalarında yeni bir dönem başladı. Türkiye’nin en köklü kurumlarında biri olan PTT, İstanbul’un Adalar İlçesinde yenilikçi bir uygulamayı devreye soktu. Çevre dostu araçları kullanmaya başlayan ilk kurumlardan biri olan PTT, 3 tekerlekli elektrikli araç ve elektrikli bisikletle dağıtım çalışmalarına başladı. Uygulama sayesinde vatandaşların posta gönderileri ve kargoları, nostaljik tasarıma sahip bu araçlarla adreslerine daha hızlı ulaştırılıyor. Ada sakinleri de tamamıyla çevre dostu olan araçlara büyük ilgi gösteriyor."

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Doğal güzelliklerin korunması hedefleniyor

PTT’nin yeni uygulaması ile ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çevre dostu uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek; “Çevre dostu elektrikli araçlar ile hem karbon salınımının azaltılması hem de doğal güzelliklerin korunması hedefleniyor. Bakanlık olarak çevreci, hayatı kolaylaştıran, ekonomik somut projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi.

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