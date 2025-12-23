Yeni Şafak
Çevreci enerjide yeni eşik

04:0023/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün 75 bin megavatı aşarak önemli bir eşiği geride bıraktığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü, kasım ayı itibarıyla 121 bin 782 megavata yükseldi, 75 bin 615 megavatlık bölümünü yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu. Böylece yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 62'ye ulaştı.

Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerji kurulu gücünün 75 bin megavatı aşarak önemli bir aşamayı geride bıraktığına dikkat çekerek, rüzgar ve güneş kurulu gücü toplamının 39 bin 215 megavata çıktığını ifade etti. Bayraktar, Türkiye'nin elektrik kurulu gücünde güneşin payının yüzde 20,3'e, rüzgarın payının yüzde 11,9'a yükseldiğini belirterek, "Böylece, kurulu gücümüzün 3'te 1'i sadece rüzgar ve güneşten oluştu" bilgisini paylaştı. Geçen ay sonu itibarıyla toplam kurulu güç içindeki yerli kaynakların payının yüzde 71,5 olduğunu dile getiren Bayraktar, kurulu gücün 87 bin 90 megavatının yerli kaynaklardan oluştuğunu aktardı.

Alparslan Bayraktar

YEKA YARIŞMALARI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Bayraktar, bu yıl yatırım tutarı 4 milyar dolar olan, toplam 3 bin 800 megavat kurulu gücündeki Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarını başarıyla tamamladıklarına işaret ederek, "Özellikle güneş ve rüzgar enerjisinde önemli bir potansiyele sahibiz. Her yıl bu alanda en ez 2 bin megavatlık YEKA yarışması yapmaya devam edeceğiz. Yenilenebilir enerjide gücümüze güç katmayı sürdüreceğiz" dedi.



