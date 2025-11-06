Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Çiğ inek sütünün "C Sınıfı"ndaki yağ değerlerinde değişiklik yapıldı

Çiğ inek sütünün "C Sınıfı"ndaki yağ değerlerinde değişiklik yapıldı

08:456/11/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Çiğ inek sütü, protein ve yağ değerlerine göre A, B ve C olmak üzere 3 kategoride sınıflandırılıyor.
Çiğ inek sütü, protein ve yağ değerlerine göre A, B ve C olmak üzere 3 kategoride sınıflandırılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı çiğ inek sütünün "C Sınıfı"ndaki yağ değerlerine ilişkin oranları yeniden belirledi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, sözleşmeli usulde sanayiye arz edilecek çiğ inek sütünün bileşimindeki yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırılarak kalitesinin artırılmasına, üretici gelirlerinin yükseltilmesine ve süt ürünleri üretiminde verimliliğin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.


Buna göre çiğ inek sütü, protein ve yağ değerlerine göre A, B ve C olmak üzere 3 kategoride sınıflandırılıyor. Tebliğle çiğ inek sütünün "C Sınıfı"ndaki yağ değerlerinde değişikliğe gidildi. Daha önce ekim-mart döneminde çiğ sütün yağ değeri oranı yüzde 3,3'ten düşük olarak belirlenirken yeni düzenlemeyle bu oranın yüzde 2,9 ile 3,3 arasında olması kararlaştırıldı.


Çiğ sütün nisan-eylül dönemindeki yağ oranının ise yüzde 2,9 ile yüzde 3,2 aralığında olmasına karar verildi. Daha önce bu oran yüzde 3,2'nin altı olarak belirlenmişti.



#c Sınıfı
#çiğ inek sütü
#Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ
#Resmi Gazete
#Tarım ve Orman Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü: Kasım ayında altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Uzman isim o seviyeyi işaret etti