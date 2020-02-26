Ekonomi Çin ABD tarım ürünlerine getirdiği kısıtlamaları kaldırıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Çin ABD tarım ürünlerine yönelik ithalat kısıtlamalarını kaldırmaya başladı

Çin ABD tarım ürünlerine getirdiği kısıtlamaları kaldırıyor

ABD Tarım Bakanlığı, Birinci Faz Ekonomi ve Ticaret Anlaşması kapsamında, kümes hayvanları, patates ve hayvan yemi gibi ürünlerin de aralarında olduğu ABD'nin tarımsal ürünlerine yönelik ithalat kısıtlamalarının Çin tarafından kaldırılmaya başlandığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

ABD Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ve Çin arasındaki Birinci Faz Ekonomi ve Ticaret Anlaşması doğrultusunda, tarım alanında uzlaşılan taahhütlerin uygulanmasına yönelik Çin tarafından bazı adımlar atıldığı bildirildi.

Açıklamada, 14 Şubat'ta yürürlüğe giren anlaşma kapsamında, kümes hayvanları, cipslik patates ve hayvan yeminin de aralarında bulunduğu ABD'nin bazı tarımsal ürünlerine yönelik Çin tarafından uygulanan ithalat kısıtlamalarının kaldırıldığı aktarıldı.

Söz konusu açıklamada, Çin'in ABD'nin bazı tarımsal ürünlerinin ithalatında uyguladığı misilleme vergilerde de indirime gittiğini duyurmaya başladığı kaydedildi.

"Anlaşmaya sadık kalınmasını bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Tarım Bakanı Sonny Perdue, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin Çin ile güçlü bir ticaret anlaşmasına vardığını ve anlaşmanın Amerikan tarımı için önemli faydalar vadettiğini vurguladı.

Perdue, "Bu faydaları bu yıl görmeyi dört gözle bekliyoruz ve geçen hafta kaydedilen ilerleme bizi cesaretlendiriyor. Anlaşmaya tüm unsurlarıyla sadık kalınmasını bekliyoruz." değerlendirilmesinde bulundu.

ABD ve Çin ticaret anlaşması

Çin Ticaret Bakanlığı, bu yılın başında ABD ile ticaret savaşı kapsamında gelen ilave vergilerin kademeli indirilmesi için anlaştıklarını duyurmuştu.

  • ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, 15 Ocak'ta Beyaz Saray'da ticaret anlaşmasının birinci fazını imzalamıştı.

Çin Devlet Konseyi de şubat ayının başında, ABD'den ithal edilen ve Eylül 2019'da ilave vergi getirilen yaklaşık 75 milyar dolarlık üründe iki arasında varılan birinci faz ticaret anlaşması gereği vergi indirimi yapılacağını açıklamıştı.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, ABD Başkanı Trump'ın Mart 2018'de Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifelerle başlamıştı.

Endonezya'da turizmi koronavirüs vurdu!
EKONOMİ
Endonezya'da turizmi koronavirüs vurdu!

Dolar güne nasıl başladı?
EKONOMİ
Dolar güne nasıl başladı?

Vatandaşı çıldırtan ücretlerle ilgili kritik adım: Merkez Bankası'na devredildi
EKONOMİ
Vatandaşı çıldırtan ücretlerle ilgili kritik adım: Merkez Bankası'na devredildi
Putin İdlib için geliyor

Putin İdlib için geliyor

Erdoğan'dan flaş açıklama: HTS kayıtları açıklandığında kel görünecek
Ömür dediğinbir gölgede koşmak gibi

Ömür dediğin
bir gölgede koşmak gibi

​Anadolu İrfanı 6'ıncı bölümünde deprem bölgesi Elazığ'da.
Yola çıktı

Yola çıktı

​Bakan Dönmez, üçüncü sondaj gemisinin yola çıktığını bildirdi.
Koronavirüs Yunanistan'da

Koronavirüs Yunanistan'da

​Bir komşu ülkede daha virüs tespit edildi.
Masonlar Tevrat'a<br>bağlı zararlı tarikatlardır

Masonlar Tevrat'a
bağlı zararlı tarikatlardır

​Kapatılan mason locaları, CHP'li mason İnönü tarafından açıldı.
İstanbul'u kana bulayacaklardı

İstanbul'u kana bulayacaklardı

Eylem hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist yakalandı.

Kulak asmıyorum

Kulak asmıyorum

​​Erol Bulut, Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi.

Cepteki tehlike!

Cepteki tehlike!

​Türkiye'de yaklaşık 50 bin kişi saldırıya uğradı.
Irak ve <br>İtalya'ya gitmeyin

Irak ve
İtalya'ya gitmeyin

​Dışişleri'nden Türkler için seyahat tavsiyesi.
Ölü sayısı 19'a yükseldi

Ölü sayısı 19'a yükseldi

İran'da koronavirüs salgını büyüyor.
Verdiğimiz<br>süre doluyor

Verdiğimiz
süre doluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.
Esenboğa Havalimanı'na indi

Esenboğa Havalimanı'na indi

​İran vatandaşlarını götürecek olan uçak Ankara'da.
Bakanlık<br>müjdeyi verdi

Bakanlık
müjdeyi verdi

​Elazığ'da kira yardımı ödemeleri başladı, sadece nüfus cüzdanı yeterli.
İlk 'örnek ev'<br>teslim edildi

İlk 'örnek ev'
teslim edildi

Elazığ'da depremden etkilenen köylerde bin 500 ev kurulacak.
En az 6-9 ay

En az 6-9 ay

Bakan Koca aşı ile ilgili süreci açıkladı.
NASA'nın ilk siyahi kadın matematikçisi 101 yaşında öldü
Dünya

NASA'nın ilk siyahi kadın matematikçisi 101 yaşında öldü

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) çalışan ilk Afro Amerikan kadın matematikçi Katherine Johnson, 101 yaşında hayata veda etti. NASA yöneticisi Jim Bridenstine, Johnson hakkında, "Yaptığı çalışmalar ve yetenekleri ile bir matematikçi olarak insanların Ay'a ayak basmasına yardım etti ve o, astronotlarımızın uzaydaki ilk adımlarını atmasını mümkün kıldı. Bu nedenle şu an Mars'a yolculuğu tasarlıyoruz" diye konuştu.
Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 665’e çıktı: İlk kez 100'nün altında ölüm gerçekleşti
Dünya

Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 665’e çıktı: İlk kez 100'nün altında ölüm gerçekleşti

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 665’e yükseldi. Ülkede toplam Kovid-19 vakası 77 bin 658'e çıktı. Son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, 508 yeni vaka tespit edildi.
Koronavirüste Suriye endişesi: Yayılırsa önü alınamaz!
Dünya

Koronavirüste Suriye endişesi: Yayılırsa önü alınamaz!

Çin'den kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüsün son olarak Ortadoğu ülkelerinde görülmesi büyük paniğe neden oldu. İran üzerinden bölge ülkelerine yayılan salgınla ilgili en kötü senaryo savaşın yerle bir ettiği Suriye'de yayılması. Şam’da 2, Lazkiye’de 3 kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğü ifade ediliyor. Uzmanlar, salgının mülteci kampları gibi toplu yaşanan yerlerde yayılma olasılığının yüksek olduğunu belirterek, "Türkiye'nin ciddi tıbbi tedbirleri alması gerekiyor" ifadelerini kullanıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.