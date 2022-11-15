Ekonomi Çin ekonomisinde durgunluk işaretleri Perakende satışlar ekimde azaldı
DÜNYA EKONOMİSİ

Çin ekonomisinde durgunluk işaretleri: Perakende satışlar ekimde azaldı

Çin'de ekim ekonomik göstergelerinde, önceki aya göre toparlanmanın yavaşladığına dair işaretler gözlendi. Tüketimin ve talebin ölçüsü olan perakende satışlar ekimde azaldı

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Haber Merkezi AA
Çin ekonomisinde durgunluk işaretleri: Perakende satışlar ekimde azaldı
Foto/arşiv

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, ekimde sanayi üretimi ve sabit sermaye yatırımları önceki aya göre daha düşük artışlar kaydederken, perakende satışlar yıllık bazda azaldı.

Tüketimin ve talebin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise eylüldeki yüzde 2,5'lik artışın ardından ekimde yüzde 0,5 azalarak beklentilerin altında kaldı.

Perakende satışlardaki düşüş, ekonomik toparlanmanın zayıfladığının ve durgunluk belirtilerinin ortaya çıktığının işareti olarak değerlendiriliyor.

Sanayi üretimi, ekimde yıllık bazda yüzde 5,5 artarken, eylüldeki yüzde 6,3'lük artışın altında kaldı. Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları ise yılın 10 ayında, önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 5,8 artış gösterdi. Sabit sermaye yatırımları ilk 9 ayda yüzde 5,9 artmıştı.

Kentlerdeki işsizlik oranı ekimde 5,5 ile eylüldeki seviyeyi korudu. İşsizliğin hala yüksek olması da ekonomik toparlanmanın halen kırılgan durumunda bulunduğunun işareti olarak yorumlanıyor.

Salgın tedbirleri ekonomik beklentileri düşürüyor

Çin'de bu yıl bahar aylarında başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerindeki Kovid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti.

Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, Kovid-19 salgınının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.

Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yayılmasıyla sonbaharda ülkede vaka sayısı artarken, ekonomik faaliyetleri sekteye uğratan salgın tedbirlerinin son çeyrekte değişeceğine dair işaret görülmemesi, ekonomik beklentileri ve güveni olumsuz etkiliyor.

Ekonomik göstergeler toparlanmanın dalgalı seyrettiğini ortaya koyarken, hükümetin bu yıl için yüzde 5,5 civarında olmasını öngördüğü büyüme hedefine ulaşılıp ulaşılamayacağı belirsizliğini koruyor. Çin ekonomisi, ilk üç çeyrekte yüzde 3 büyüme kaydetmişti.

Çin, Kovid-19 salgınına karşı vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

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