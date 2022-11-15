Ekonomi Ücretli çalışan sayısında yüzde 7,4lük artış
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ücretli çalışan sayısında yüzde 7,4'lük artış

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artış gösterdi.

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Haber Merkezi AA
Ücretli çalışan sayısında yüzde 7,4lük artış
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yılın eylül ayında 13 milyon 894 bin 511 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 7,4 artışla 14 milyon 919 bin 900 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 6,2, inşaat sektöründe yüzde 3,8, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,8 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 0,6 artış gösterdi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4, inşaatta yüzde 0,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 yükseldi.

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