Çin iki otomobil modeline daha 3. seviye otonom sürüş için onay verdi

Çin, kamuya ait otomotiv şirketleri tarafından geliştirilen iki otomobil modeline daha, şehir trafiğinde sürücünün koltuğunda bulunmasının şart koşulduğu 3. seviye otonom sürüş onayı verdi.
Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çongçing merkezli Changan Automobile ve Pekin merkezli BAIC Motor şirketlerinin, geliştirdikleri elektrikli sedan modelleriyle, bulundukları şehirlerdeki belirlenen bölgelerde pilot uygulamalara başlayabilecekleri belirtildi.
Bakanlık, otonom sürüş testleri ve güvenlik değerlendirmeleri için uzman ekiplerin halen çalışmalar yürüttüğünü ve akıllı bağlantılı araçların trafiğe erişimini ve bu alandaki düzenleyici standartları iyileştirmeyi sürdüreceklerini bildirdi.