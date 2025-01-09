Danone'nin tüm ürünleri incelensin

Danone’nin ürettiği bir süt markasının su tespit edilmesinin ardından alınan toplatma kararının yankıları sürüyor. Konunun kamuoyuna yansımasının ardından Fransız markası Danone, 1 litrelik süt paketlerinin su ile doldurulduğunu kabul etti. Firmadan yapılan açıklamada, “Süt ve sütlü ürünler üretimi yapmakta olduğumuz tesisimizde kullanılan UHT süt üretim teknolojisi gereği, üretimin başlangıcında sıcaklık dengesini sağlamak amacıyla içilebilir su kullanılmaktadır. Üreticilerinden olduğumuz Birşah marka 1 litre %3,1 Yağlı UHT İçme Sütünün üretim hattında yaklaşık bir dakika süreyle, münferit bir teknik aksaklık yaşandığı ve bunun neticesinde 176.L parti no’lu ürünün yaklaşık ilk 100 litresinde (100 paketin) sehven içilebilir suyun paketlendiği tespit edilmiştir” denildi.

100 LİTRE SU KATILMIŞ

Yaklaşık 100 litre suyun karıştığı ürünlerin halk sağlığını etkileyecek bir tehlike oluşturmadığı savunulan açıklamada, su karıştırıldığı tespit edilen süt paketlerinin satışa sunulduğu noktalardan toplatıldığı ifade edildi. “Ayrıca tüketici memnuniyeti amacıyla elinizde 176.L parti no’lu ürün bulunması halinde tüketici hattımıza ulaşmanızı rica ederiz" ifadelerinin açıklamada yer alması, hâlâ Danone’nin su katılmış süt paketlerinin piyasada olduğunu, ilgili partideki ürünlerinin tamamının hala toplatılmadığını gösteriyor.

Skandalın ortaya çıkmasından sonra başka bir tüketici de marketten aldığı süt paketinin içeriğinin bozulduğunu ve sağlıksız hale geldiğini çektiği videodan paylaştı. İsmini açıklamayan müşterinin, “Berbat süt, bunu içiyoruz. Çocuklar bununla ölüyor. Sen böyle süt gördün mü? Bu yoğurda dönmüş, mama gibi olmuş" şeklinde tepkisini dile getirdiği görülüyor. Bu video, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırarak; üreticilerin sağlıklı gıda konusunda daha dikkatli olmaları gerektiği yönünde tartışmalara yol açtı.

Vatandaş tepki gösterdi

Danone, açıklama yaparak konuyu geçiştirmeye çalıştı ancak vatandaşlar, Danone’nin ürettiği bütün markaların incelenmesini istiyor. Sosyal medyada yansıyan şikayetlerde; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıda Denetimleri’ kapsamında Danone ürünlerinin incelenmesi gerektiğini dile getirdi. Filistin’de soykırım yapan İsrail’e destek veren firmaların bulunduğu listede Danone'nin yer alması vatandaşların tepkisini katladı.







