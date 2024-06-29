Dar gelirliye yeni konut formülü

Sosyal yardımların etkisinin artırılması ve dağınıklığın giderilmesi için Avrupa örneklerinde olduğu gibi ‘tek çatı’ formülü gündemde. Edinilen bilgilere göre; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal yardımları tek elden yürütmek için önümüzdeki günlerde çalışmalara başlayacak.

YENİ UYGULAMALAR ÇALIŞILIYOR

Üç bakanlığın çalışmasında sosyal yardım kriterleri netleştirilecek ve esnetilemeyecek. Hükümet yardımların yanı sıra dar gelirli vatandaşa ucuz konut için düğmeye bastı. Vatandaşın konuta erişimi ile ilgili yeni finansal formüller üretilecek. Uzun vadeli sürdürülebilir ve maliyet olarak da kabul edilebilir planlamalar yapılacak. Süreci Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TOKİ yürütecek. Çalışmanın detayları önümüzdeki günlerde netleşecek.

DESTEKLERİN ORANI ARTACAK

Hükümet tarafından yapılacak yardım için hane halkı geliri ve mülk sahipliği kriterleri gibi birçok konuda çalışmalar yürütülecek ve kıstaslar belirlenecek. Çalışma sonrasında asıl yardıma muhtaçların yardım almasını engelleyenlerin önüne geçilecek. Emekli, asgari ücretli ve dar gelirliye kira yardımı, gıda yardımı, çocuk bakım desteği, çocuklu aileye vergi indirimi gibi ek destekler sağlanacak ve mevcut desteklerin oranı artırılacak.

KRİTERLER NETLEŞTİRİLİYOR

AK Parti kaynakları, “Sosyal yardımlar konusunda Avrupa’da kanunlar tek ve esnetilemiyor. Hane halkı geliri, hane halkı çalışan sayısı vb. gibi kriterler netleştirilecek. Asgari ücreti artırmak ile refah seviyesine belli bir oranda katkı sağlayabiliyorsunuz. Buradaki refah kaybı sosyal yardımlarla artırılacak. Vatandaş devleti hissedecek. 3 çocuktan sonra vergi indirimi sağlanması, bu ailelerin aldıkları kredilerde faiz oranlarının düşük tutulması gibi uygulamalar önümüzdeki günlerde hayata geçirilebilir” değerlendirmesini yaptı.







