Darphane'den 1 TL'nin maliyeti 3 TL oldu iddialarına yanıt: Yalan ve gerçek dışıdır Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, son günlerde kamuoyunda ifade edildiği üzere, 1 TL'nin üretim değerinin 3 TL olduğu beyanının kesinlikle yalan ve gerçek dışı olduğunu belirtti.

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