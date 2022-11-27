Ekonomi Darphaneden 1 TLnin maliyeti 3 TL oldu iddialarına yanıt Yalan ve gerçek dışıdır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Darphane'den 1 TL'nin maliyeti 3 TL oldu iddialarına yanıt: Yalan ve gerçek dışıdır

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, son günlerde kamuoyunda ifade edildiği üzere, 1 TL'nin üretim değerinin 3 TL olduğu beyanının kesinlikle yalan ve gerçek dışı olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi AA
Darphaneden 1 TLnin maliyeti 3 TL oldu iddialarına yanıt: Yalan ve gerçek dışıdır
Foto/Arşiv

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, son günlerde kamuoyunda ifade edildiği üzere, 1 TL'nin üretim değerinin 3 TL olduğu beyanının kesinlikle yalan ve gerçek dışı olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

  • "Bu tür asılsız beyanlar dikkate alınmamalıdır. Ayrıca, üretimi yapılan madeni paraların ne şekilde üretileceği ve nasıl üretileceği konuları 1264 Sayılı Kanun ile düzenleme altına alınmıştır. Ayrıca, madeni paralar, 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Tebliği ile de korunmaktadır. Bu paraların içindeki değişik türdeki metal alaşımları elde etmek için eritmeye kalkanlar, ciddi cezai şartlarla karşı karşıya kalacaklardır."

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin acil yıkım kararı sonrasında Camikebir Mahallesi Alemdar Sokaktaki 3 katlı apartmanın önünde güvenlik önlemleri alındı.
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Hepsi tek tek yıkılacak: Talimat verildi harekete geçildi
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından acil yıkım kararı verilen ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı. Alemdar Sokak'ta bulunan 3 katlı bina sabah erken saatlerde yıkıldı.
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