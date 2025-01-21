Davos'un aklı başına gelecek mi?

Zirveye, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani katılacak. Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Klaus Schwab, küresel çapta büyük belirsizliklerin yaşandığını belirterek "Bu yılki toplantı, önümüzdeki Akıl Çağı'nı daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir şekilde şekillendirmek amacıyla işbirliği ruhunu ve yapıcı iyimserliği teşvik edecek" değerlendirmesini yaptı.