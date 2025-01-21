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Davos'un aklı başına gelecek mi?

Davos'un aklı başına gelecek mi?

04:0021/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Davos bu yıl, 'Akıl Çağında İşbirliği' temasıyla toplanıyor. Farklı kesimlerin protesto gösterileri arasında başlayan ve küresel ekonomide belirsizliklerin hakim olduğu bir ortamda, zirvedeki mesajların öncekiler gibi kağıt üzerinde kalacağı ifade ediliyor.

Dünya Ekonomi Forumu veya bilinen adıyla Davos bu yıl "Akıl Çağında İşbirliği" temasıyla düzenleniyor. 130'dan fazla ülkeden iş insanı ve siyasetçiler başta olmak olmak üzere 3 bin katılımcının yer alması beklenen zirvede 220 oturum düzenlenecek. Dünya ekonomisindeki sorunların arttığı ortamda, nasıl bir yol haritası belirleneceği merak ediliyor. Zira zirve sonunda alınan kararlar, sonuç bildirgesinde kalıyor.

ABD'nin yeni politikaları, küresel iş birliğindeki parçalanma, ticaret politikaları, yapay zeka ve temiz enerji dönüşümü vgibi birçok konu zirvede ele alınacak. Trump'ın 23 Ocak'ta zirveye canlı bağlanması beklenirken, 60 devlet başkanı ve başbakan katılımcılara hitap edecek İsviçre'nin Davos kasabasına gidecek.Özellikle, bu seneki "Akıl Çağında İşbirliği" , sosyal medya başta olmak üzere farklı platformlarda sıkça eleştirildi. Uzun yıllardır, değişik çevrelerin protestolarına sahne olan zirvede benzer görüntülerin yaşanması bekleniyor. Türk iş dünyasından birçok temsilci de Davos'ta olacak.

SLOGANI: AKIL ÇAĞINDA İŞ BİRLİĞİ

  • Zirveye, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani katılacak. Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Klaus Schwab, küresel çapta büyük belirsizliklerin yaşandığını belirterek "Bu yılki toplantı, önümüzdeki Akıl Çağı'nı daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir şekilde şekillendirmek amacıyla işbirliği ruhunu ve yapıcı iyimserliği teşvik edecek" değerlendirmesini yaptı.


#Davos Zirvesi
#Ekonomi
#Politika

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