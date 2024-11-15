Deniz trafiğini rahatlatacak ödeme sistemi

Mevcut gemi geçiş sistemlerinde karşılaşılan sorunların çözümü için Gemi Geçiş Sistemi (GGS) fikrini geliştiren girişimci Semih Artün, uluslararası sularda gemi geçişleri sırasında yaşanan bürokratik engeller, zaman kaybı ve yüksek maliyetlerin dikkat çekici bir sorun teşkil ettiğini belirtti. İşlem Hızlandırma ile GGS'nin tonajlı gemiler, yat limanı rezervasyonları, balıkçı barınağı kullanımları ve ödeme işlemlerinin daha hızlı yapmasını sağlayacağını ifade eden Artün, bunun da hızlı ödeme sayesinde ülke ekonomisine katkısının büyük olacağını belirtti ve geliştirdiği projeyi Yeni Şafak’a anlattı.





ULUSLARARASI TİCARETİ ARTIRIR

Denizcilikte, kara yolundaki kullanılan sistemin aynısının kullanılmasının mümkün olduğunu ve bunun da deniz ticaretini daha üst bir seviyeye taşıyacağını ifade eden Artün, şunları kaydetti: “Deniz ticaretinin daha etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla bir sistem tasarladık. GGS’nin sağladığı yenilikçi teknoloji sayesinde, gemiler geçiş alanına girdiklerinde otomatik olarak tanımlanacak ve ilgili ücretler anında tahsil edilecek. Bu uygulama; hayata geçerse ve dünya çapında benimsenirse Türkiye’ye büyük bir ekonomik fırsat sunabilir. Uluslararası ticareti artıracak bir buluş olduğunu düşünüyorum.”

Artün’ün üzerinde çalıştığı Gemi Geçiş Sistemi, uluslararası sularda ve kanallarda faaliyet gösteren gemilere entegre edilebilecek yenilikçi bir ödeme sistemi olarak dikkat çekiyor. Dünya genelinde yaklaşık 120 bin tonajlı ticari yük gemisi faaliyet gösteriyor. Yat ve yolcu gemileriyle bu rakam 160 bini buluyor. Kara yolunda kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) denizde de uygulanabileceğini anlatan Artün, Türkiye’nin GGS’yi geliştirip uluslararası pazara sunma hedefiyle, belirli bir pazar payı elde edebileceğini belirtti. Artün, “Acenteler için büyük kolaylık sağlıyor. Geleneksel sistemlerde ödeme süreci uzun ve karmaşık olabiliyor. GGS üzerinde çalışarak, Türkiye’de bu patentin alınması için son 7 yıldır büyük bir mücadele veriyorum" dedi.





Semih Artün

IMO ile iş birliği yapacağız

Yeni sistemin uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak için atacakları adımlardan da bahseden Semih Artün, uluslararası iş birlikleri ve sertifikasyon süreçleri konusunda bilgiler verdi. Artün, “Uluslararası standartlara uyum sağlamak, GGS’nin başarısı için kritik bir öneme sahip. Bu nedenle, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) gibi otoritelerle iş birliği yapmayı ve sistemimizi bu standartlara uygun hale getirmeyi planlıyoruz. Ayrıca, pilot projelerle farklı ülkelerde GGS’yi test ederek, gerekli sertifikasyon süreçlerini tamamlayacağız. Bu sayede, sistemimizin uluslararası alanda kabul görmesini sağlayacağız. Havelsan ile iş birliği için 2019 yılında bir temasımız oldu” dedi.





TAHSİLATI DA HIZLANDIRIR

Son 20 yılda Türk boğazlarından 2 milyona yakın gemi geçtiğine dikkat çeken Artün, GGS ile bu gemilerin kontrol edilebilir ve kayıt altına alma süreçlerinde kolaylık sağlanabileceğini belirtti. Artün, “Ayrıca ödemeler için 14 gün gibi bir süre bekleniyor, bu sistem sayesinde hızlı tahsilat olacak” dedi. Artün, buluş patentini aldığı fikrin yazılım ve sistemlerinin kurulması sayesinde sistemin kullanım haklarına sahip olduğunu ve bunun da Türkiye'nin deniz taşımacılığı sektöründe rekabet gücünü artırdığını söyledi. Sistemin sağladığı yeniliklerden de bahseden Artün, şöyle devam etti: “Sistem, manuel işlemleri azaltarak hata oranını en aza indiriyor. Türkiye, bu sistemle denizcilik sektöründe önemli bir oyuncu olma yolunda büyük bir adım atabilir.”











