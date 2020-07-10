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Ekonomi Deprem ve düşük faiz yeni eve talebini artırdı Vatandaş stokları eritti
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Deprem ve düşük faiz yeni eve talebini artırdı: Vatandaş stokları eritti

Türkiye'de son dönemde meydana gelen depremler nedeniyle vatandaşlar sıfır konuta yöneldi. İzmir'de müteahhitlerin elindeki bitmiş daire stokları erirken, vatandaşların sıfır konut talebinde artış yaşanıyor. İnşaat firması sahibi Cihan Aktaş, "Yeni yapıların daha güvenli olacağı düşüncesi ayrıca faiz oranlarının da düşmesi ile yeni yapılarda ciddi bir satış bulunmakta" dedi.

Haber Merkezi DHA
Müteahhitlerin elindeki bitmiş daire stokları eridi.
Müteahhitlerin elindeki bitmiş daire stokları eridi.

Son günlerde art arda yaşanan depremler nedeniyle vatandaşlar, oturduğu evlerin dayanıklılık durumunu sorgulamaya başladı. Yapım yılı ve şekli yüzünden binasından endişe duyanlar, yeni konutlara geçmek için emlakçılara koştu. Tapu müdürlükleri önünde kalabalıklar oluştu.

Sektördeki son durum hakkında konuşan İzmir'in önde gelen inşaat firmalarından Cİ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Aktaş, son sarsıntılardan sonra vatandaşların yeni konuta taleplerinin arttığını vurgulayıp, "Yeni yapıların daha güvenli olacağı düşüncesi ayrıca faiz oranlarının da düşmesi ile yeni yapılarda ciddi bir satış bulunmakta. Müteahhitlerin elindeki bitmiş daire stokları eridi bu dönem" dedi.

Konutta yeni rekor: Satışlar 14 kat birden arttı
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Konutta yeni rekor: Satışlar 14 kat birden arttı

VATANDAŞTA DUYARLILIK ARTTI

  • Bu dönem ev almaya gelen birçok vatandaşın, binanın depreme dayanıklı olup olmadığını sorduğunu belirten Cihan Aktaş, "Binanın nasıl yapıldığı, zeminin nasıl olduğu gibi birçok soru vatandaşlarımızca sorulmaya başlandı. Artık insanlar ilgili. Eskiden bu konular vatandaşın ilgisini pek çekmezdi. Son dönemde depreme dayanıklılık konusu ciddi anlamda sorgulanmaya başlandı. Toplum da bu konuda bilinçlendi diyebiliriz" dedi.

Konuta düşük faiz dopingi: Satışlar üçe katlandı
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Konuta düşük faiz dopingi: Satışlar üçe katlandı

İzmir'in deprem bölgesi olduğunu ifade eden Aktaş, "Deprem bölgelerinde zemin sağlam olacak. Biz şirket olarak, özel firmalara zemin etüdü yaptırdığımız gibi üniversitelerden de bu konuda yardım alıyoruz. Son dönemdeki depremleri hesaba katarsak üniversitelerin de bu konularda işin içinde olması gerekiyor" diye konuştu.

  • Kentsel dönüşümün önemini vurgulayan Cihan Aktaş, devletin bu konuda birçok imkan sağladığını hatırlattı. Aktaş, "Bu işin tek çözümü kentsel dönüşüm. Çünkü eski yapıların yeni yapılara dönüşmesi gerekiyor" dedi.

İstanbul'da konut satışlarının en fazla arttığı ilçe: Yüzde 28'i aştı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri baz alınarak hazırlanan İstanbul'un Koronasavar İlçeleri başlıklı araştırmaya göre, Türkiye'de mart ayının ortasından bu yana yoğun olarak hissedilen koronavirüs salgını gayrimenkulde de etkisini gösterdi.
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Yılın ilk 5 ayında Türkiye genelinde 434 bin 757 konut satışı gerçekleşirken, satışlarda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2'lik düşüş yaşandı.
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Düşüş oranının İstanbul'da ülke ortalamasının 2 katından fazla olması dikkati çekti. Türkiye'de konut satışlarını sırtlayan illerin başında gelen İstanbul'da ocak-mayıs döneminde ev satışları yüzde 4,9 azaldı.
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İstanbul'da nüfusu 150 binin üzerinde olan 36 ilçeden 14'ünde konut satışları artarken, 22'sinde ise azalma gösterdi.
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En yüksek artış yüzde 28,66 ile Ümraniye'de görülürken, onu yüzde 15,54 ile Sultangazi, yüzde 13,41 ile Beylikdüzü, yüzde 11,84 ile Gaziosmanpaşa, yüzde 11,81 ile Bayrampaşa takip etti.
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5 ilçede artış oranı iki haneli gerçekleşti.
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Artış oranı Küçükçekmece'de yüzde 9,69, Çekmeköy'de yüzde 8,29, Bahçelievler'de yüzde 6,9, Bağcılar'da yüzde 4,8, Maltepe'de yüzde 2,69, Kağıthane'de yüzde 1,7, Beyoğlu'nda yüzde 0,96, Beykoz'da yüzde 0,79, Eyüpsultan'da yüzde 0,63 oldu.
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Yılın ilk 5 ayında 2019'un aynı döneminde göre konut satışlarının en çok gerilediği ilçe yüzde 46,77 ile Zeytinburnu oldu.
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Onu yüzde 27,98 ile Şişli, yüzde 25,16 ile Sarıyer, yüzde 19,32 ile Tuzla, yüzde 18,34 ile Büyükçekmece, yüzde 17,64 ile Silivri takip etti.
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Azalış oranının iki haneli rakamlarda gerçekleştiği diğer ilçeler ise yüzde 12,82 ile Pendik, yüzde 12,63 ile Bakırköy, yüzde 12,62 ile Ataşehir, yüzde 11,63 ile Fatih, yüzde 10,04 ile Esenyurt, yüzde 10,01 ile Sancaktepe oldu.
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Konut satış oranları Beşiktaş'ta yüzde 9,57, Kartal'da yüzde 8,32, Üsküdar'da yüzde 5,25, Esenler'de yüzde 5,2, Başakşehir'de yüzde 5,09, Avcılar'da yüzde 4,7, Sultanbeyli'de yüzde 2,58, Arnavutköy'de yüzde 1,13, Güngören'de yüzde 0,27 azaldı.
İstanbul'da konut satışlarının en fazla arttığı ilçe: Yüzde 28'i aştı
Yılın ilk 5 ayında konut satışlarının yüzde 4,9 azaldığı İstanbul'da, nüfusu 150 binden fazla olan 36 ilçenin 22'sinde satışlar düşerken, 14'ünde arttı. İşte ilçe ilçe konut fiyatlarındaki değişim oranları..

KİMİSİ BÜTÇEYE KİMİSİ DEPREME BAKIP EVİNİ ALDI

Satın aldığı ev için tapu müdürlüğüne gelen, evli ve 2 çocuk babası restoran işletmecisi Murat Tokgöz (65), evi alırken öncelikle bütçesinin uygun olup olmadığına baktığını belirterek, "Deprem için deprem sigortası yaptırıyoruz. Evi alırken bütçemize göre ayarladık. Aldık evimizi. İnşallah oturmak nasip olur" diye konuştu.

Yine yeni aldığı ev için tapuya gelenlerden Halit Türk (48), "Özellikle geçen haftaki depremin etkisi büyük oldu. Hep aklımızdaydı ama harekete geçmemiştik. 30 yaşında bir evimiz vardı. 4 yaşında bir ev aldım" dedi.

Deprem sonrası çarpıcı araştırma: İşte konutta en riskli il
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Bingöl'de peş peşe meydana gelen depremler koronavirüs nedeniyle unutulan deprem ​gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.
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Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Türkiye'nin konut yapısına ilişkin dikkat çeken bir rapor yayınlandı.
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Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının büyük bölümünü oluşturan 6 ile yönelik yapılan araştırmada 9,1 milyon kişinin 16 ve üzeri yaşta konutlarda oturduğu ortaya çıktı.
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​Bu şehirler arasında 16 ve üstü yaşa sahip konutların en yoğun bulunduğu kent yüzde 34,15 İzmir.
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Kentte 1,4 milyon kişinin bu konutlarda yaşıyor.
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Ankara'da ise konutların yüzde 30,79'u 16 ve üstü yaşta bulunuyor.
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Bu kentte de 1,7 milyon kişi sayısı 547 bin adedi bulan konutlarda oturuyor.
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​Araştırmaya göre en çarpıcı sonuç İstanbul'da karşımıza çıkıyor. Kentte 16 ve üstü yaşa sahip konut oranı yüzde 30,67.​
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Sayısı 1 milyon 387 bin adedi bulan bu eski konutlarda 4 milyon 576 bin kişi yaşıyor.
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​Bursa'da yapımının üzerinden 16 ve daha uzun süre geçmiş konut oranı yüzde 21,86.
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Şehirde söz konusu yapılarda 661 bin kişi yaşıyor.
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​Antalya'da ise bu rakam yüzde 13,17.
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Antalya'da 16 yaş ve üzeri konutlarda 325 bin kişi yaşıyor.
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Kocaeli'de yapımının üzerinden 16 ve daha uzun süre geçmiş konut oranı yüzde 19,68,
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​Şehirde bu konutlarda oturanların sayısı ise 373 bin kişi.
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Deprem sonrası çarpıcı araştırma: İşte konutta en riskli il
Türkiye genelinde 7 milyon riskli yapıda 23 milyon kişinin yaşıyor. Bu rakamın yarısına yakını ise altı büyükşehirde yer alıyor. Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli'de 9,1 milyon kişi 16 yaş ve üzeri konutlarda yaşıyor. 16 ve üstü yaşa sahip konutların en yoğun bulunduğu kent ise İzmir. İşte altı ildeki yaşlı yapı sayıları ve bu konutlarda oturanların nüfusa oranı...

''Hedefimiz 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmektir''
OYNAT 00:00
''Hedefimiz 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmektir''
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Deprem nedeniyle hasar gören ve zamanla depreme dayanıksız hale gelen binalarla ilgili açıklamada bulunan Erdoğan, ''Hedefimiz 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmektir'' ifadelerini kullandı.


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