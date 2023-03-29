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Ekonomi

Depremin vurduğu 11 ile 105 yatırım geliyor: Binlerce kişiye iş kapısı açılacak

Şubat ayında ülke genelinde toplam tutarı 44,4 milyar lira olan bin 183 yatırım teşvik belgesine bağlanırken, teşvik alacak 105 yatırım ise depremin vurduğu 11 ilde hayata geçirilecek. Yatırımların toplam tutarının 3,1 milyar lira olduğu ve bin 796 kişiye iş kapısı açacağı belirtildi.

10:51 . 29/03/2023 Çarşamba
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

On bir ilde büyük can ve mal kaybına yol açan, ekonomik, sosyal ve manevi açıdan tüm ülkede travma etkisi yaratan Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği şubat ayında, teşvikli yatırımlarda ülke genelinde canlılık sürerken depremzede 11 ilde ise kan kaybı yaşandı.


Ülke genelinde gerçekleştirilecek toplam tutarı 44,4 milyar lira olan ve tamamlandığında 20 bin 521 kişiye istihdam sağlayacak 1.183 yatırım, şubatta teşvik belgesine bağlandı.


Dünya'da yer alan habere göre;
Teşvik belgesi verilenler içinde toplam 3,1 milyar lira tutarlı ve 1.769 kişilik iş yaratacak 105 yatırımın, depremlerinin büyük can ve mal kaybına yol açtığı 11 ile yönelik olduğu belirlendi.

Diğer illere yönelik toplam belge sayısı 1.078, bu belgeler kapsamında yapılacak toplam yatırım 41,3 milyar ve öngörülen istihdam ise 18 bin 752 oldu.




#Kahramanmaraş
#Deprem
#Teşvik belgesi
#Yatırım
1 saat önce
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