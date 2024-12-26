Deri ürününde Türkiye için fırsat zamanı

Desa CEO’su Burak Çelet, “Küresel ticaretteki değişimler, Türkiye gibi alternatif üretim merkezleri için fırsatlar yaratabilir. Donald Trump’ın başkan seçilmesi, Çin’in rolünün azalması, özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında Türk markalarının daha fazla tercih edilmesini sağlayabilir. Desa olarak, bu fırsatları değerlendirmek için hem üretim kapasitemizi artırmayı hem de marka bilinirliğimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Türkiye ekonomisi, şu anda zorlu ancak fırsatlarla dolu bir süreçten geçiyor. En büyük ihracat pazarımız olan Avrupa genelindeki ekonomik daralma da bizler için zorlukları artırdı. Her şeye rağmen çift haneli büyümeyi yakaladık" dedi.