İş yerinde ‘mobbingle’ mücadele

Bakanlık, bu konuda toplumsal farkındalık düzeyinin yeterli seviyeye ulaşamamasından ötürü kamu spotu başta olmak üzere medya ve sosyal medya kanallarını etkin kullanma kararı aldı. Bu amaçla, işyerinde psikolojik taciz konusunda toplumsal bilinç düzeyinin artırılması sağlanacak. Çalışma hayatının tüm taraflarının bilinç ve farkındalık düzeylerini artırmak amacıyla yazılı, basılı ve dijital bilgilendirme mekanizmaları hazırlanacak.

Çalışma hayatında yaşanan yeni gelişmelerin takip edilmesi, sosyal diyalog mekanizmalarının etkinleştirilmesi için de yeni adımlar atılacak. İstihdam politikalarında uluslararası işgücü boyutu da dâhil olmak üzere yeni stratejiler ile çalışma hayatına ilişkin sorunların çözümünde devlet, sosyal taraflar ve bireyler arasında iletişim artırılacak. Yaşanan sorunların asgariye indirilmesi amacıyla ilgili tüm tarafların yetkinliğinin ve farkındalıklarının artırılması sağlanacak.