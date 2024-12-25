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İş yerinde ‘mobbingle’ mücadele

İş yerinde ‘mobbingle’ mücadele

Uğur Duyan
04:0025/12/2024, Çarşamba
G: 25/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Çalışma hayatını zorlaştıran mobbing olgusu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da gündeminde.

Bakanlık, bu konuda toplumsal farkındalık düzeyinin yeterli seviyeye ulaşamamasından ötürü kamu spotu başta olmak üzere medya ve sosyal medya kanallarını etkin kullanma kararı aldı. Bu amaçla, işyerinde psikolojik taciz konusunda toplumsal bilinç düzeyinin artırılması sağlanacak. Çalışma hayatının tüm taraflarının bilinç ve farkındalık düzeylerini artırmak amacıyla yazılı, basılı ve dijital bilgilendirme mekanizmaları hazırlanacak.

'SOSYAL DİYALOG’ DÖNEMİ

Çalışma hayatında yaşanan yeni gelişmelerin takip edilmesi, sosyal diyalog mekanizmalarının etkinleştirilmesi için de yeni adımlar atılacak. İstihdam politikalarında uluslararası işgücü boyutu da dâhil olmak üzere yeni stratejiler ile çalışma hayatına ilişkin sorunların çözümünde devlet, sosyal taraflar ve bireyler arasında iletişim artırılacak. Yaşanan sorunların asgariye indirilmesi amacıyla ilgili tüm tarafların yetkinliğinin ve farkındalıklarının artırılması sağlanacak.



#Mobbing
#İş hayatı
#Ekonomi

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