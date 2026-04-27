DERİNGÖZ ile deniz mayınları başarıyla tespit edildi

14:5827/04/2026, Pazartesi
DHA
ASELSAN DERİNGÖZ otonom su altı aracı ile tam otonom olarak gerçekleştirilen saha testlerinde farklı derinliklerdeki dip ve demirli deniz mayınları başarıyla tespit edildi.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, DERİNGÖZ ile tam otonom olarak gerçekleştirilen saha testlerinde farklı derinliklerdeki dip ve demirli mayınlar başarıyla tespit edildi. DERİNGÖZ ile kazanılan bu kabiliyetle gerçek sahadaki mayın karşı tedbir faaliyetleri daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilecek.

Keşif/gözetleme görevlerinde kullanılıyor

ASELSAN'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada ayrıca, "DERİNGÖZ, deniz mayınlarına göz açtırmıyor. DERİNGÖZ otonom su altı aracı sahip olduğu modüler sistem mimarisi ile mayın tespit, keşif/gözetleme, liman koruma, sualtı kritik altyapıların korunması, boru hattı inceleme görevlerinde kullanılabiliyor" ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı personel alımı: Sözleşmeli personel alımı 2026 ne zaman yapılacak?