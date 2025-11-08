Dev projelerle Türkiye'nin ulaşım ağı genişliyor: Yeni yol haritası belirlendi

Türkiye, ulaşımın tüm alanlarında yatırımlarını sürdürürken, hızlı tren hattının gelecek yıl 2 bin 769 kilometreye, bölünmüş yol uzunluğunun ise 30 bin 420 kilometreye yükseltilmesi hedefleniyor.
2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, modlar arası ve çok modlu taşımacılık uygulamalarının geliştirilmesi güvenli, erişilebilir, bütüncül, çevre dostu ve düşük maliyetli bir ulaştırma sisteminin tesis edilmesi, rekabetçi üretim ve ihracatı destekleyen altyapının oluşturulması sağlanarak Türkiye'nin ulaştırma ve lojistikte bölgesel bir üs olma potansiyelinden azami düzeyde faydalanılması hedefleniyor.
Bu hedef doğrultusunda, "Emniyet ve Güvenlik Bilgi Altyapı Sistemlerinin Kurulması Projesi" kapsamında çalışmalar yürütülecek. Sürdürülebilir havacılık yakıtlarının üretimine yönelik üniversite işbirlikleri artırılarak bu yakıtların AR-GE ve üretimine ilişkin yol haritası belirlenecek.
Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı Talimatı (SHT-SAF) kapsamında SAF üretim ve tüketimi izlenecek.
Havalimanlarının daha etkin kullanılmasının teşvik edilmesine yönelik teknik çalışma yapılacak ve sonuçlar raporlanacak.
Yurt içi sefer ve nokta sayısının artırılabilmesi amacıyla hava yolu işletmeleri ve ilgili kamu kurumları ile çalışmalara devam edilecek. Hava yolu sektöründe kullanılan dijital uygulama ve sistemlerin yerli olarak üretilmesi ve kullanılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.
Ortak yürütülen projelerde eşgüdümün sağlanması için finansman ve ödenek ihtiyacı bütüncül bir yaklaşımla belirlenecek. Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı gerçekleşmeleri yıllık olarak raporlanacak. Akıllı ulaşım alanında mevzuat çalışmaları yürütülecek.
İstanbul Havalimanı'nda mevcut kargo kapasitesinin verimli kullanılmasına yönelik yol haritası belirlenecek. Hava yolu işletmelerinin uçuş sayısının artırılabilmesi amacıyla diğer ülkelerin sivil havacılık otoriteleri ile daha yakın işbirlikleri kurularak mevcut anlaşma ve mutabakat zaptlarının güncellenmesi sağlanacak.
Demir yolunda çalışmalar sürecek
"Yerli Otomatik Tren Muayene İstasyonu Kurulması (OTMİ) Projesi" tamamlanacak.
Yapımı devam eden hızlı tren projeleri, yatırımcı kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanarak öngörülen iş programlarına uygun şekilde devam edecek.
"Türk Demiryolu Sektöründe İntermodal Taşımacılık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi" tamamlanacak.
Çukurova Bölgesi ve İskenderun Körfezi ile Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi iltisak hatlarının yapımları iş programına uygun olarak sürdürülecek.
Doğu Akdeniz bölgesinde Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinin çıkış kapısı olacak, transit yük odaklı, bölgenin gelişmesine ve ihracatın artırılmasına katkı sağlaması için inşa edilecek limanın çevresel etki değerlendirmesi ve kesin proje çalışmaları tamamlanacak.
Trafik güvenliği için 1700 kilometre oto korkuluk hayata geçirilecek
Devlet ve il yollarında toplam 500 kilometre uzunluğunda haberleşme altyapısı tesis edilecek, Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi kurulacak.