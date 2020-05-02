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Ekonomi Dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltacak Seri üretime geçiyor
İŞ DÜNYASI

Dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltacak: Seri üretime geçiyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknokent'teki bir mühendislik firması, koronavirüs salgını nedeniyle fiyatları yükselen dezenfektanın maliyetini yüzde 90-95 oranında azaltan cihaz geliştirdi. Yalnızca tuz ve su kullanarak, bir günde 200 litre aktif klor bazlı solüsyon üretebilen cihaz, hastane, belediye ve iş yerlerinin kendi dezenfektanlarını çok ucuz maliyetle elde etmesini sağlayacak.

Haber Merkezi DHA
Dezenfektan maliyetini yüzde 90- 95 oranında azaltan cihaz geliştirildi.
Dezenfektan maliyetini yüzde 90- 95 oranında azaltan cihaz geliştirildi.

Koronavirüs salgını, tüm dünyada dezenfektan kullanımını zorunlu hale getirdi. Talebin artması nedeniyle de dezenfektan fiyatları yükseldi. Birçok hastane, belediye ve iş yeri, dezenfektanlar için yüksek bütçe ayırmak durumunda kaldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknokent'teki mühendislik firması, dezenfektan maliyetini yüzde 90- 95 oranında azaltan bir cihaz geliştirdi.

3 aylık bir Ar-Ge sürecinden sonra, cihaz İzmir'in Menemen ilçesindeki bir elektromekanik firması aracılığıyla üretildi.

GÜNDE 200 LİTRE ÜRETİYOR

32 kilogram ağırlığında ve tekerleklerle taşınabilen bu cihaza yalnızca tuz ve su koyulmasının ardından, cihazın içindeki elektro klorlama jeneratörü ile etken maddesi aktif klor olan bir solüsyon üretiliyor. 5 saatte 40 litre hiçbir kimyasal maddenin bulunmadığı bir solüsyon üreten cihaz, günde 200 litreye kadar üretim yapabiliyor.

  • Cihazın ürettiği klor oranı 10 bin ppm olan 40 litrelik solüsyonun, seyreltilerek dezenfektan olarak kullanılması tavsiye ediliyor.

SERİ ÜRETİME GEÇECEK

Dünya Sağlık Örgütü, hastane gibi koronavirüs bulaşma oranının yüksek olduğu bölgelerde 5 bin ppm, iş yerleri, toplu taşıma araçları, sokaklar ve parklarda bin ppm, evlerde ise 500 ppm aktif klor kullanılmasını öneriyor. Fonksiyon ve performans testleri tamamlanan cihazın, saha testleri yapıldıktan sonra seri üretime geçilecek.

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