Dijital bankacılık kullanımı yüzde 20 büyüdü

ON Dijital Bankacılık'ın sosyal sorumluluk projelerine de değinen Özcan, bu kapsamda Kurtaran Ev Derneği ile yürütülen ‘Pati Dostları’ projesini hayata geçirdikleri bilgisini paylaştı. Özcan, proje kapsamında sokak hayvanlarının bir yıllık mama, barınma ve veteriner masraflarını karşıladıklarını, her yeni ON müşterisi adına bir kap mama bağışladıklarını aktardı.