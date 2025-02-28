Dijital bankacılık kullanımı yüzde 20 büyüdü

Burgan Bank’ın dijital bankacılık markası ON, üç yılda 1 milyon müşteriyi aştı. 2025 yılı sonuna kadar 2 milyon müşteriyi hedefleyen ON Dijital Bankacılık, yenilenen mobil uygulaması ve yıllık kart ücreti olmayan kredi kartıyla kullanıcı deneyimini daha da ileriye taşıyor. Ortalama 5 dakika olan uzaktan müşteri edinim süresiyle sektörde öne çıkan ON Dijital Bankacılık, Türkiye’nin en büyük üç dijital bankası arasında olmayı hedefliyor. ON Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Halil Özcan, Türkiye’de dijital bankacılık kullanımının 120 milyona ulaştığını ve sektörün yıllık yüzde 10-20 büyüdüğünü belirtti. Uzaktan müşteri ediniminde sektör ortalamasının 3,7 katı büyüme kaydettiklerini ifade eden Özcan, bankanın Türkiye’nin en büyük üç dijital bankası arasına girmeyi hedeflediğini söyledi.