Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı: Dijital uyum sağlayabilen kurumlar ayakta kalacak

2020 yılının ilk aylarında dünya gündemine oturan yeni tip koronavirüs etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart tarihinde duyurulurken Dünya Sağlık Örgütü ise 11 Mart’ta Covid-19’u pandemi olarak ilan etti. Her sektöre olduğu gibi sigorta sektörüne de büyük etki gösteren salgının yayılma alanını kısıtlamak için kurumlar çalışma hayatını evlerden devam ettirmeye başladı. Bu süreçte dijital uyum ve teknolojinin şirketler için önemini vurgulayan Doğa Sigorta CEO’su Nihat Kırmızı, dijital uyum sağlayabilen tüm kurumların bu riskli süreç içindeki gelişim fırsatlarını yakalayarak daha da güçleneceğini önemle belirtti. Doğa Sigorta olarak salgına önlem almak için tüm şirket çalışanlarının ev ortamında iş süreçlerine devam etmesinin önemini aktaran Kırmızı, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini de söyledi. “Çalışma arkadaşlarımız şirketimizin tüm teknolojik donanımı ile çalışmalarını eksiksiz bir şekilde sürdürüyor. Sadece sigorta sektörü değil tehlike altında olan tüm sektör ve meslek grupları çalışmalarına plan ve program dahilinde devam etmeli” diyen Kırmızı, bu zorunlu dijital entegrasyon sürecinde ortaya çıkabilecek sorunların şirket veya kurumların dijital stratejilerinde belirleyici olacağını dile getirdi.

SALGINA ÖNLEM UZAKTAN EĞİTİM