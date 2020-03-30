Ekonomi Doğa Sigorta CEOsu Nihat Kırmızı Dijital uyum sağlayabilen kurumlar ayakta kalacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı: Dijital uyum sağlayabilen kurumlar ayakta kalacak

Koronavirüs salgınının ardından şirketler dijital süreçlerini uzaktan çalışma sistemlerine uygun olacak şekilde tasarlıyor. Dijital uyum ve teknolojinin şirketler için önemini vurgulayan Doğa Sigorta CEO’su Nihat Kırmızı, dijital uyum sağlayabilen kurumların bu riskli süreç içindeki gelişim fırsatlarını yakalayarak daha da güçleneceğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nihat Kırmızı
Nihat Kırmızı

2020 yılının ilk aylarında dünya gündemine oturan yeni tip koronavirüs etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart tarihinde duyurulurken Dünya Sağlık Örgütü ise 11 Mart’ta Covid-19’u pandemi olarak ilan etti. Her sektöre olduğu gibi sigorta sektörüne de büyük etki gösteren salgının yayılma alanını kısıtlamak için kurumlar çalışma hayatını evlerden devam ettirmeye başladı. Bu süreçte dijital uyum ve teknolojinin şirketler için önemini vurgulayan Doğa Sigorta CEO’su Nihat Kırmızı, dijital uyum sağlayabilen tüm kurumların bu riskli süreç içindeki gelişim fırsatlarını yakalayarak daha da güçleneceğini önemle belirtti. Doğa Sigorta olarak salgına önlem almak için tüm şirket çalışanlarının ev ortamında iş süreçlerine devam etmesinin önemini aktaran Kırmızı, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini de söyledi. “Çalışma arkadaşlarımız şirketimizin tüm teknolojik donanımı ile çalışmalarını eksiksiz bir şekilde sürdürüyor. Sadece sigorta sektörü değil tehlike altında olan tüm sektör ve meslek grupları çalışmalarına plan ve program dahilinde devam etmeli” diyen Kırmızı, bu zorunlu dijital entegrasyon sürecinde ortaya çıkabilecek sorunların şirket veya kurumların dijital stratejilerinde belirleyici olacağını dile getirdi.

SALGINA ÖNLEM UZAKTAN EĞİTİM

  • Doğa Sigorta CEO’luğunun yanı sıra İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı olan Nihat Kırmızı salgının süregeldiği bu riskli günlerde sigorta sektöründe olduğu gibi eğitim öğretim hayatında da önlemlerin alınmasına dikkat çekti. Kırmızı yaşanan süreci şöyle aktardı: “Üniversitemiz, Koronavirüs salgınına karşı ara verilen yüksek öğretime uzaktan eğitimle devam edebilmek için tüm tedbirleri dünyada salgın görülmeye başladığı an itibarıyla almaya başladı. Eğitim öğretim süreçlerinin kesintiye uğramasını engelleyecek geliştirmeler ile gerekli alt yapıyı oluşturdu. Ülkemizde salgın sebebiyle üniversitelerin eğitime ara vermesi ile de #EvdeKalSağlıklıKalUzaktanEğitimAl, sloganımızla öğrencilerimizi 23 Mart itibarıyla online eğitime davet ettik.” Öğrencileri her türlü şartta kesintisiz eğitime ve bilimsel tecrübeye ulaştırma sorumluluğu ile yol aldıklarını söyleyen Kırmızı, “Hedefimize uygun olarak, dünyamızın geçirdiği bu zor günlerde günün koşullarına en hızlı adaptasyonu sağlayan üniversitemiz, eğitimde bu anlamda bir fark yaratmayı başardı” diye belirtti. Kırmızı sözlerini şöyle noktaladı: “İstanbul Ayvansaray Üniversitesi olarak sürecin en başında, günceli ve dünyayı yakından takip ederek, öngörü ve hızlı aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz çalışmalarla 23 Mart Pazartesi günü hazırlık okulu, önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarının tümünde uzaktan eğitime başladık. Yapılan deneme dersleri ile sistemimiz test edildi. Bütün öğretim elemanlarımız, personelimiz ve öğrencilerimiz güven içinde evlerinde uzaktan eğitim ile ilerleyecekler.”
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