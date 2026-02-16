Doğal gaz bağlama ücretine altı taksit

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz piyasasında tüketici haklarını güçlendiren kapsamlı düzenlemeleri kabul etti. 12 Şubat 2026 tarihli kurul toplantısında onaylanan ve Resmî Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen değişikliklerle, ödeme kolaylıklarından sosyal muafiyetlere, sayaç uygulamalarından veri güvenliğine kadar birçok başlıkta yeni dönem başlıyor. Yapılan değişikliklerle doğal gaz dağıtım faaliyetlerinde etkinlik, şeffaflık ve hizmet kalitesinin artırılması, tüketici memnuniyetinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

BAĞLANTI BEDELİNE 6 AY TAKSİT

Yapılan değişiklikle abone bağlantı bedelinde kredi kartına taksit imkânı genişletildi. Mevcut en az 3 taksit uygulaması 6 aya kadar çıkarıldı. Böylece özellikle yeni abonelik sürecindeki mali yükün hafifletilmesi amaçlanıyor. Kamu kurumları, ibadethaneler, cemevleri ve Kur'an kurslarının yanı sıra yaşlı aylığı ve sosyal yardım alan vatandaşlardan yeni aboneliklerde güvence bedeli alınmayacak. Düzenleme, sosyal devlet ilkesi çerçevesinde dar gelirli kesimleri korumayı hedefliyor.

FATURA İÇİN BİLGİLENDİRME ZORUNLULUĞU

Sayacın ölçüm yapmaması veya yanlış ölçüm yapması durumunda tüketim bedelinin hesaplanmasına ilişkin süreçler netleştirildi. Kaçak kullanım ve hatalı ölçüm konularında uygulama birliği sağlanarak hukuki belirsizliklerin giderilmesi amaçlandı. Dağıtım şirketinden kaynaklanan nedenlerle sayaç okuma süresinin uzaması halinde oluşan tüketim tutarı en az 4 fatura dönemine yayılarak tahakkuk ettirilecek. Ayrıca fatura tutarı ve son ödeme tarihinin kısa mesajla bildirilmesi zorunlu hale getirildi. Kurul tarafından belirlenecek kriterlere uygun bölgelerde uzaktan okuma ve akıllı ölçüm sistemlerinin devreye alınmasının önü açıldı.







