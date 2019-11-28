Ekonomi Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Dolar güne nasıl başladı? 28 Kasım 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar güne nasıl başladı?

Piyasalarda Rus hava savunma sistemi S-400'ler için Ankara'da test yapıldığı haberleri nedeniyle ABD-Türkiye ilişkileri daha yakından izlenirken dolar/TL yeni günde 5.78 seviyesine yükselmiş durumda.

Haber Merkezi Reuters
28 Kasım 2019 dolar ve euro fiyatları
28 Kasım 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar/TL geçen hafta yaklaşık iki ayın en düşüğü olağan 5.6855’e kadar geriledikten 5.70 etrafında oldukça dar bantta seyretmişti. Türkiye’nin S-400 sistemlerine test edeceği haberi sonrasında ise dolar/TL önce 5.75’in üzerine ardından da bu sabah itibarıyla 5.78’e kadar yükseldi.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL bugün saat 07.14 itibarıyla 5.7785-5.7810 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

YILIN SON FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Piyasalarda yakından izlenen ve TL’de yön belirleyici olabileceği düşünülen bir gelişme ise 12 Aralık’ta yılın son faiz kararı olacak.

TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle %14’e çekti ve indirimlerin önemli bölümünün tamamlandığı sinyalini verdi.

Banka ilerleyen dönemde faiz indirimlerine kapıyı kapatmadı ancak sonraki adımların veri odaklı ve daha sınırlı olabileceği sinyali de verdi.

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