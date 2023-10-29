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Ekonomi

Dolar ne kadar oldu? Google doları 24 lira gösterdi, bir anda gündem oldu

Banka sistemlerinde 28.05 TL'den işlem gören Dolar/TL kuru, dünyaca ünlü arama motoru Google'ın verilerine göre 24.05 TL'den işlem gördü. Kullanıcılar Dolar/TL kurundaki dalgalanmaları izlemek için arama yaptıklarında karşılaştıkları manzarayla şok oldu. Peki dolar kaç TL oldu?

Büşra Soyal
22:37 - 29/10/2023 Pazar
Güncelleme: 23:37 - 29/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Google, dolar kuru hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılara doların 24 TL'ye kadar gerilediğini gösterdi.

Google, dolar kuru hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılara doların 24 TL'ye kadar gerilediğini gösterdi.

Geçtiğimiz perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkarmış ardından gözler Dolar/TL kuruna çevrilmişti. Son 3 gündür 28.10 TL dolaylarında işlem gören doları internet üzerinden aratanlar hayrete düştü.

Dünyaca ünlü arama motoru Google, dolar kuru hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılara doların 24 TL'ye kadar gerilediğini gösterdi.

Gördükleri karşısında şoka uğrayan kullanıcılar, banka hesaplarını kontrol ederek gerçek kuru öğrenmeye çalıştı. Google'da Dolar/TL kurunun 24 TL dolaylarında gözükmesi sistemsel bir hata olarak değerlendirildi.

ANLIK DOLAR / TL KURU

Alış: 28,1657 Satış: 28,1678

EURO

Alış: 29,7827 Satış: 29,7881

İNGİLİZ STERLİNİ

Alış: 33,9719 Satış: 34,5585




#Dolar
#Google
#Türk Lirası
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Dolar ne kadar oldu? Google'da dolar 24 TL'ye düştü ortalık karıştı