Google, dolar kuru hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılara doların 24 TL'ye kadar gerilediğini gösterdi.
Geçtiğimiz perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkarmış ardından gözler Dolar/TL kuruna çevrilmişti. Son 3 gündür 28.10 TL dolaylarında işlem gören doları internet üzerinden aratanlar hayrete düştü.
Dünyaca ünlü arama motoru Google, dolar kuru hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılara doların 24 TL'ye kadar gerilediğini gösterdi.
Gördükleri karşısında şoka uğrayan kullanıcılar, banka hesaplarını kontrol ederek gerçek kuru öğrenmeye çalıştı. Google'da Dolar/TL kurunun 24 TL dolaylarında gözükmesi sistemsel bir hata olarak değerlendirildi.
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