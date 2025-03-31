Dubai’de kira getirisi Yunanistan’da uygun fiyat

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'deki yerleşiklerin yurt dışından yaptığı gayrimenkul alımı için ödediği tutar 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 20,5 artarak 2,5 milyar dolara ulaştı. Bu rakam ocakta ise 144 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türk yatırımcılar, 2024 yılında yurt dışından 2,5 milyar dolarlık gayrimenkul satın alırken, en çok Dubai ve Yunanistan’ı tercih etti. Altın vize programları ve yüksek kira getirisi, yatırımcıların bu ülkeleri tercih etmesinde büyük rol oynadı. Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Başkanı Bayram Tekçe, şunları kaydetti: "Yunanistan'ın tercih edilmesinin en önemli sebebi 250 bin avro yatırımla alıcıya tüm Avrupa ülkelerinin kapısının açılması. Mesela İspanya ve Portekiz de tercih ediliyordu ancak şu an vize programlarını kapatıldı ve onların yerine Macaristan 250 bin avro karşılığında altın vize programı başlattı."