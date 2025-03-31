Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dubai’de kira getirisi Yunanistan’da uygun fiyat

Dubai’de kira getirisi Yunanistan’da uygun fiyat

04:0031/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'deki yerleşiklerin yurt dışından yaptığı gayrimenkul alımı için ödediği tutar 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 20,5 artarak 2,5 milyar dolara ulaştı. Bu rakam ocakta ise 144 milyon dolar olarak gerçekleşti.


ALTIN VİZE AMAÇLI ALIMLAR ARTTI

Türk yatırımcılar, 2024 yılında yurt dışından 2,5 milyar dolarlık gayrimenkul satın alırken, en çok Dubai ve Yunanistan’ı tercih etti. Altın vize programları ve yüksek kira getirisi, yatırımcıların bu ülkeleri tercih etmesinde büyük rol oynadı. Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Başkanı Bayram Tekçe, şunları kaydetti: "Yunanistan'ın tercih edilmesinin en önemli sebebi 250 bin avro yatırımla alıcıya tüm Avrupa ülkelerinin kapısının açılması. Mesela İspanya ve Portekiz de tercih ediliyordu ancak şu an vize programlarını kapatıldı ve onların yerine Macaristan 250 bin avro karşılığında altın vize programı başlattı."


#Ekonomi
#kira
#Dubai

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT'siz bir erken emeklilik fırsatı daha çıktı! 3600-4500-7200 prim gün sayısı olanlar yararlanacak