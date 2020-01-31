Ekonomi Dünya Sağlık Örgütünün açıklamaları altın fiyatlarını düşürdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları altın fiyatlarını düşürdü

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Çin'in aldığı önlemlerin coronavirüs salgınını kontrol altına alabileceğini açıklaması ve seyahat ve ticaret kısıtlamalarına karşı durmasıyla, güvenli liman altın fiyatları gerilerken, petrol hafif yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

WHO, Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 213'ü aşarken koronavirüs salgınının 18 ülkeye yayılmasıyla birlikte küresel acil durum ilan etti.

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Çin'in virüsü kontrol altında tutmak için attığı adımların oldukça etkili olduğunu, buna karşılık, WHO'nun virüsün mücadele edecek kaynakları bulunmayan ülkelere sıçraması konusunda endişe duyduklarını söyledi.

  • Suudi Arabistan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya öncülüğündeki müttefiklerinin (OPEC ) Mart ayında yapacakları toplantıyı Şubat ayına çekmeleri olasılığını tartışmaya açtı.

OPEC kaynaklarının verdikleri bilgiye göre coronavirüs salgını nedeniyle petrol talebine yönelik ortaya çıkan endişelerin fiyatları düşürmesi Riyad yönetimini harekete geçirdi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.82 artışla 59.35 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.82 artışla 59.35 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.79 düşüşle 17.85 dolardan,
- altın, yüzde 0.67 düşüşle 1,578.70 dolardan,
- bakır, yüzde 0.42 artışla 2.53 dolardan,
- platin, yüzde 0.27 artışla 983.10 dolardan ve
- paladyum yüzde 1.09 artışla 2,239 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 302 liraya, çeyrek altın 495 liraya, Cumhuriyet altını da 2,048 liraya geriledi
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